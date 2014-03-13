Никогда не ездил на автомате, поэтому угнал авто

Спустя час другой экипаж ГИБДД остановил еще один подозрительный автомобиль — на этот раз угонщик не уехал дальше двора. 21-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выходя из подъезда, обратил внимание на незапертый и заведенный автомобиль Toyota Yaris. Недолго думая, безработный и ранее не судимый тюменец решил прокатиться на автомобиле, как он объяснил, потому что никогда до этого не водил машину с автоматической коробкой.