Никогда не ездил на автомате, поэтому угнал авто

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени, во вторник около двух часов ночи экипажем ГИБДД на улице Елизарова был остановлен автомобиль, передвижения которого вызвали подозрение у сотрудников полиции. За рулем оказался нетрезвый 26-летний тюменец. Документов на машину у молодого человека, трудоустроенного заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью, не было, однако он еще умудрился подвезти пассажира.
Потерпевший вместе с задержанным распивал спиртные напитки. Когда первый уснул, приятель похитил у него ключи от автомобиля и поехал кататься.
Спустя час другой экипаж ГИБДД остановил еще один подозрительный автомобиль — на этот раз угонщик не уехал дальше двора. 21-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выходя из подъезда, обратил внимание на незапертый и заведенный автомобиль Toyota Yaris. Недолго думая, безработный и ранее не судимый тюменец решил прокатиться на автомобиле, как он объяснил, потому что никогда до этого не водил машину с автоматической коробкой.
По данным фактам неправомерного завладения транспортными средствами возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.