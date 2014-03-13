На трассе горел грузовик

Грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом загорелся около половины второго часа ночи на 363 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе. Как пояснил водитель МАЗа из Челябинской области, он двигался в направлении города Омска. На подъеме грузовик остановился, после чего самостоятельно продолжить движение не смог. Водитель попутной машины вызвался помочь и взять МАЗ на буксир. Во время буксировки и произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, послужило замыкание электропроводки.