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На трассе горел грузовик

13 марта 2014, 16:19
Сотрудники Госавтоинспекции сегодня ночью обеспечили безопасный проезд транспорта на трассе Тюмень — Омск в месте возгорания грузового автомобиля.

Грузовой автомобиль МАЗ с полуприцепом загорелся около половины второго часа ночи на 363 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе. Как пояснил водитель МАЗа из Челябинской области, он двигался в направлении города Омска. На подъеме грузовик остановился, после чего самостоятельно продолжить движение не смог. Водитель попутной машины вызвался помочь и взять МАЗ на буксир. Во время буксировки и произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, послужило замыкание электропроводки.

Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники ДПС приняли меры к обеспечению безопасности дорожного движения при выполнении пожарных работ сотрудниками МЧС и ликвидации последствий происшествия. Инспекторы на полчаса ограничили движение транзитного транспорта, благо его было немного, работая в режиме ручного регулирования, сообщает пресс-служба ГИБДД. После тушения МАЗ был отбуксирован в ближайший парковочный карман, движение транспорта оперативно восстановлено в полном объеме.

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