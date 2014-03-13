Ледовые переправы закрыты

На переправах были установлены шлагбаумы и запрещающие знаки. В конце недели ледовые переправы распилят специальной техникой. До этого момента контролировать опасные участки круглосуточно будут сотрудники Госавтоинспекции. Несмотря на предупреждения о закрытии переправ, водители на УАЗах буквально штурмуют переправы, пробираясь на лед через специально установленные снежные валы.