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Ледовые переправы закрыты

13 марта 2014, 08:54
Сотрудники Госавтоинспекции трое суток будут обеспечивать безопасность на закрытых ледовых переправах через реки Тобол и Туру в Ярковском районе.

Со вчерашнего дня проезд запрещен по трем ледовым «мостам» через Туру и Тобол в селах Ярково, Покровское и Сорокино. Такое решение принято после замера толщины льда. Она признана небезопасной для автомобилистов, отмечают в пресс-службе ГИБДД.

На переправах были установлены шлагбаумы и запрещающие знаки. В конце недели ледовые переправы распилят специальной техникой. До этого момента контролировать опасные участки круглосуточно будут сотрудники Госавтоинспекции. Несмотря на предупреждения о закрытии переправ, водители на УАЗах буквально штурмуют переправы, пробираясь на лед через специально установленные снежные валы.

ГИБДД призывает водителей поберечь свои жизни. Будьте благоразумны и не нарушайте правил безопасности, это может повлечь серьезные последствия и привести к трагедиям.

#Новости#Тюменская область#Переправа#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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