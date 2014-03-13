Ледовые переправы закрыты

Со вчерашнего дня проезд запрещен по трем ледовым «мостам» через Туру и Тобол в селах Ярково, Покровское и Сорокино. Такое решение принято после замера толщины льда. Она признана небезопасной для автомобилистов, отмечают в пресс-службе ГИБДД.
На переправах были установлены шлагбаумы и запрещающие знаки. В конце недели ледовые переправы распилят специальной техникой. До этого момента контролировать опасные участки круглосуточно будут сотрудники Госавтоинспекции. Несмотря на предупреждения о закрытии переправ, водители на УАЗах буквально штурмуют переправы, пробираясь на лед через специально установленные снежные валы.
ГИБДД призывает водителей поберечь свои жизни. Будьте благоразумны и не нарушайте правил безопасности, это может повлечь серьезные последствия и привести к трагедиям.