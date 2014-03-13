Автобус зацепил обочину: травмированы трое

Около половины шестого часа вечера автобус ПАЗ въехал в препятствие в окрестностях села Туртас Уватского района. По предварительным данным, водитель автобуса в условиях обильного снегопада «зацепил» обочину, в результате чего потерял контроль над управлением, автобус выехал на встречную обочину и въехал в опору ворот станции технического обслуживания. В результате происшествия 57-летняя пассажирка автобуса получила травму кисти руки, также ушибы у двух 17-летних подростков. Всего в момент аварии в салоне ПАЗа находились 15 пассажиров. Автобус, принадлежащий муниципальному учреждению Уватского района, выполнял немаршрутную перевозку пассажиров, сообщили в пресс-службе ГИБДД.