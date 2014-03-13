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Автобус зацепил обочину: травмированы трое

13 марта 2014, 11:49
Восемь человек получили травмы в шести дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки.
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Тюмень

Около половины шестого часа вечера автобус ПАЗ въехал в препятствие в окрестностях села Туртас Уватского района. По предварительным данным, водитель автобуса в условиях обильного снегопада «зацепил» обочину, в результате чего потерял контроль над управлением, автобус выехал на встречную обочину и въехал в опору ворот станции технического обслуживания. В результате происшествия 57-летняя пассажирка автобуса получила травму кисти руки, также ушибы у двух 17-летних подростков. Всего в момент аварии в салоне ПАЗа находились 15 пассажиров. Автобус, принадлежащий муниципальному учреждению Уватского района, выполнял немаршрутную перевозку пассажиров, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В областном центре на улице Новосибирской около половины десятого утра водитель автомобиля Chevrolet Tahoe, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности, вследствие чего тяжелый внедорожник сбил 80-летнюю женщину. В результате происшествия пострадавшая получила тяжелые травмы: переломы грудины, позвоночника и повреждения легких.

Около десяти часов утра на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в областном центре столкнулись автомобиль Hyundai Sonata и автобус ЛиАЗ. По предварительным данным, правила движения нарушил водитель легкового автомобиля, не предоставив автобусу преимущество на перекрестке. В результате аварии травмы головы и позвоночника получила 37-летняя пассажирка автомобиля.

По аналогичной причине около двух часов дня на перекрестке улиц Широтной и Монтажников областного центра столкнулись автомобили Opel и «Лада Приора». Правила движения, по предварительным данным, нарушил водитель иномарки, а пострадала в результате происшествия 31-летняя женщина, управлявшая «Ладой». У пострадавшей сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области

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