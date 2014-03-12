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Водителей, пострадавших от рук воров, просят откликнуться

12 марта 2014, 12:06
В ходе грамотно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1 марта в Тюмени была задержана группа лиц, занимающихся кражами из автомобилей.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени, 38- и 29-летние жители Ханты-Мансийска предположительно при помощи сканирующего устройства вскрыли пять автомобилей в областном центре. Пока установлено, что данные преступления были совершены в Тюмени на парковке гипермаркета «Окей» в вечернее время 28 февраля и 1 марта.

В настоящее время не установлены потерпевшие по двум фактам. Похищен ноутбук черного цвета в черной сумке — предположительно из автомобиля Toyota Camry. Также похищены антирадар и видеорегистратор из автомобиля Toyota Tundra.

Тюменскими оперативниками продолжаются мероприятия, направленные на установление возможной причастности данных лиц к аналогичными преступлениям на территории города.

Просим граждан обращаться в дежурную часть отдела полиции № 1 по телефону 35-02-02, либо в УМВД России по городу Тюмени — 291–600 или 02.

#Новости#Розыск#Кражи#Тюмень#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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