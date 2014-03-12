Водителей, пострадавших от рук воров, просят откликнуться

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени, 38- и 29-летние жители Ханты-Мансийска предположительно при помощи сканирующего устройства вскрыли пять автомобилей в областном центре. Пока установлено, что данные преступления были совершены в Тюмени на парковке гипермаркета «Окей» в вечернее время 28 февраля и 1 марта.