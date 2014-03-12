Украина плюс Тюмень равно новая выставка в музее

Тарас Григорьевич Шевченко — украинский поэт, прозаик, художник, этнограф, академик Императорской академии художеств. Именно этому знаменитому человеку посвящается выставка, на которой представлены работы русских художников украинского происхождения XIX века и работы современных художников-украинцев, творчество которых связано с Тюменским краем.
На выставке представлены живописные и графические работы художников, которые, сохраняя традиции и национальные корни, органично вплелись в канву тюменского искусства.
Наиболее ярко проявились мотивы, связанные с бытом украинского народа, в произведениях тюменского художника Михаила Гардубея, произведениях декоративно-прикладного искусства из фарфора, например, «Фигура гетмана», «Девушка-украинка» и во многих других наиболее интересных предметах из коллекции музейного комплекса и мастерской художника Михаила Гардубея.
Открытие состоится 14 марта 2014 года в 16:00 в Музее изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47).
Выставка пройдет с 13 марта по 13 апреля.
Это не единственная выставка, которой порадует тюменцев музейный комплекс. Еще одну интересную экспозицию — книжных раритетов — открыли накануне в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20). Основу экспозиции составляют раритетные первопечатные издания из фонда музейного комплекса им. И.Я. Словцова: первая полная славянская «Библия» Ивана Федорова, изданная в Остроге в 1581 г., «Псалтырь» восточнославянского первопечатника философа-гуманиста Франциска Скорины, «Апостол» мастера Московской типографии Андроника Невежи.
У знатоков книг и просто интересующихся есть возможность прикоснуться к древности и увидеть редчайшие экземпляры первопечатников.