nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Украина плюс Тюмень равно новая выставка в музее

12 марта 2014, 14:57
Работы русских художников украинского происхождения и работы современных художников-украинцев, чье творчество связано с нашим регионом, найдут тюменцы на новой выставке в музее ИЗО. Экспозиция посвящена 200-летию Тараса Шевченко.
Сюжет
Тюмень

Тарас Григорьевич Шевченко — украинский поэт, прозаик, художник, этнограф, академик Императорской академии художеств. Именно этому знаменитому человеку посвящается выставка, на которой представлены работы русских художников украинского происхождения XIX века и работы современных художников-украинцев, творчество которых связано с Тюменским краем.

На выставке представлены живописные и графические работы художников, которые, сохраняя традиции и национальные корни, органично вплелись в канву тюменского искусства.

Наиболее ярко проявились мотивы, связанные с бытом украинского народа, в произведениях тюменского художника Михаила Гардубея, произведениях декоративно-прикладного искусства из фарфора, например, «Фигура гетмана», «Девушка-украинка» и во многих других наиболее интересных предметах из коллекции музейного комплекса и мастерской художника Михаила Гардубея.

Открытие состоится 14 марта 2014 года в 16:00 в Музее изобразительных искусств (ул. Орджоникидзе, 47).

Выставка пройдет с 13 марта по 13 апреля.

Это не единственная выставка, которой порадует тюменцев музейный комплекс. Еще одну интересную экспозицию — книжных раритетов — открыли накануне в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20). Основу экспозиции составляют раритетные первопечатные издания из фонда музейного комплекса им. И.Я. Словцова: первая полная славянская «Библия» Ивана Федорова, изданная в Остроге в 1581 г., «Псалтырь» восточнославянского первопечатника философа-гуманиста Франциска Скорины, «Апостол» мастера Московской типографии Андроника Невежи.

У знатоков книг и просто интересующихся есть возможность прикоснуться к древности и увидеть редчайшие экземпляры первопечатников.

#Новости#Художники#Музеи#Выставки#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25