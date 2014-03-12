Украина плюс Тюмень равно новая выставка в музее

Наиболее ярко проявились мотивы, связанные с бытом украинского народа, в произведениях тюменского художника Михаила Гардубея, произведениях декоративно-прикладного искусства из фарфора, например, «Фигура гетмана», «Девушка-украинка» и во многих других наиболее интересных предметах из коллекции музейного комплекса и мастерской художника Михаила Гардубея.