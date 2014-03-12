Угадай место отдыха по фотографии № 6

Сегодня мы предлагаем вам угадать, фрагмент интерьера какого кафе, ресторана, паба или другого места отдыха запечатлен на фотографии. Автор первого верного ответа получит 500 рублей на баланс мобильного телефона.
Опознайте или догадайтесь, в каком из тюменских заведений установлен такой необычный смеситель, напишите правильный ответ в комментариях и, возможно, победителем станете именно вы!
Ответы размещайте прямо под текстом. От одного пользователя принимается только один вариант ответа.
Подведение итогов конкурса состоится 17 марта.