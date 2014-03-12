Тюменские боксеры призывают бойкотировать концерт «Ляписа»

Общество русской культуры и Федерация бокса Тюменской области призывают горожан бойкотировать запланированное на 20 марта тюменское выступление группы «Ляпис Трубецкой». Музыкантов обвиняют в том, что их новый альбом — «антирусский». Это, однако, не мешает тюменцам раскупать билеты на концерт.
Обращение к горожанам было опубликовано на сайте Федерации бокса Тюменской области. «Еще недавно эта группа пела на Майдане, поддерживая экстремистов и бандеровцев. Последний альбом группы, который и планируется раскрутить в результате этого тура, „Матрешка“ — антироссийский и антирусский», — пишут тюменцы. «Люди, которые еще вчера выступали на одной сцене с теми, кто кричал „убей русского“, „Россия и Москва наш главный враг“, „убей жида“, эти люди сегодня хотят приехать и петь на сцене спокойной и миролюбивой Тюмени. … У нас есть своя „Гражданская оборона“, если мы захотим послушать панк-рок. С теми, кто топчется своим творчеством на могилах наших солдат, у нас нет общих песен».
Фото — @babarynka_za_pu / twitter.com
Сами музыканты на официальном сайте специально замечают, что все песни альбома были написаны в 2012 году, а значит до Майдана, Олимпиады и прочих событий, с которыми теперь ассоциируют пластинку. «Матрёшка» — это не агитка, не пропаганда, не куплеты на злобу дня. Это музыкально-фантастический кибер-панк, это альбом-сказка, посвященный нашему недалекому будущему. … Сбудутся [эти песни] или нет, зависит от нас сегодняшних», — пишет группа.
Между тем, за бойкот агитировать тюменцев, похоже, поздно: сейчас билеты на концерт, который пройдет в клубе «Горький», по данным компании «Городские зрелищные кассы», практически раскуплены, в продаже осталось меньше сотни штук.
Тюмень — не единственный город, где часть жителей открыто недовольна творчеством белорусской группы. Накануне стало известно, что как минимум в одном городе — во Пскове — концерт «Ляписа Трубецкого» все же отменили. Как пишет «Российская газета», ранее с призывом бойкотировать выступление выступили псковские депутаты. Между тем, концерты группы уже успешно прошли в нескольких городах России.