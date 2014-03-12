Тюменские боксеры призывают бойкотировать концерт «Ляписа»

Обращение к горожанам было опубликовано на сайте Федерации бокса Тюменской области. «Еще недавно эта группа пела на Майдане, поддерживая экстремистов и бандеровцев. Последний альбом группы, который и планируется раскрутить в результате этого тура, „Матрешка“ — антироссийский и антирусский», — пишут тюменцы. «Люди, которые еще вчера выступали на одной сцене с теми, кто кричал „убей русского“, „Россия и Москва наш главный враг“, „убей жида“, эти люди сегодня хотят приехать и петь на сцене спокойной и миролюбивой Тюмени. … У нас есть своя „Гражданская оборона“, если мы захотим послушать панк-рок. С теми, кто топчется своим творчеством на могилах наших солдат, у нас нет общих песен».