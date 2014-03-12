nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Теперь с Республики можно повернуть налево на Мельникайте

12 марта 2014, 16:18
В рамках реконструкции улицы Республики 12 марта были установлены дополнительные поворотные секции светофоров на перекрестке улиц Республики и Мельникайте. В связи с этим изменился режим работы светофоров.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», левый поворот с Республики теперь разрешен в прямом и обратном направлениях и осуществляется по сигналу поворотных секций светофора. Выделены полосы и для поворота направо с улицы Республики на Мельникайте. Движение по ним также регулируют светофорные стрелки.

Начальник отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Алексей Агишев отмечает, что теперь автомобили во всех направлениях через перекресток магистральных улиц могут двигаться бесконфликтно. Частично с основным потоком транспорта, частично — в отдельной фазе, что поможет избежать аварийных ситуаций.

Отметим, дополнительные поворотные секции в рамках реконструкции центральной городской магистрали ранее были также установлены на перекрестке с улицей Тульской. С 20 февраля там стал возможен безопасный левый поворот с улицы Республики в прямом и обратном направлениях.

МКУ «Тюменьгортранс» просит водителей быть внимательней на дороге, строго соблюдать требования светофорных сигналов и дорожных знаков. Также для обеспечения безопасности дорожного движения, проведения профилактической и разъяснительной работы с участниками дорожного движения сегодня на перекрестке несет службу наряд дорожно-патрульной службы, добавляют в пресс-службе ГИБДД.

#Новости#Тюмень#Дороги#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25