Теперь с Республики можно повернуть налево на Мельникайте

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», левый поворот с Республики теперь разрешен в прямом и обратном направлениях и осуществляется по сигналу поворотных секций светофора. Выделены полосы и для поворота направо с улицы Республики на Мельникайте. Движение по ним также регулируют светофорные стрелки.