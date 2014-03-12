Теперь с Республики можно повернуть налево на Мельникайте

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», левый поворот с Республики теперь разрешен в прямом и обратном направлениях и осуществляется по сигналу поворотных секций светофора. Выделены полосы и для поворота направо с улицы Республики на Мельникайте. Движение по ним также регулируют светофорные стрелки.
Начальник отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Алексей Агишев отмечает, что теперь автомобили во всех направлениях через перекресток магистральных улиц могут двигаться бесконфликтно. Частично с основным потоком транспорта, частично — в отдельной фазе, что поможет избежать аварийных ситуаций.
Отметим, дополнительные поворотные секции в рамках реконструкции центральной городской магистрали ранее были также установлены на перекрестке с улицей Тульской. С 20 февраля там стал возможен безопасный левый поворот с улицы Республики в прямом и обратном направлениях.
МКУ «Тюменьгортранс» просит водителей быть внимательней на дороге, строго соблюдать требования светофорных сигналов и дорожных знаков. Также для обеспечения безопасности дорожного движения, проведения профилактической и разъяснительной работы с участниками дорожного движения сегодня на перекрестке несет службу наряд дорожно-патрульной службы, добавляют в пресс-службе ГИБДД.