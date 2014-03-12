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Школы примут больше 9 тысяч первоклашек

12 марта 2014, 09:45
В тюменских школах началась запись детей в первый класс. Сегодня, 12 марта, с 14 до 18 часов в департаменте образования Администрации города Тюмени будет работать «горячая линия» по приему в общеобразовательные учреждения города Тюмени.

Напомним, что в этом учебном году в первый детей, имеющих регистрацию на территории микроучастка, закрепленного за конкретным муниципальным учреждением, должны начать принимать не позднее 10 марта и завершить 31 июля.

С 1 августа по 5 сентября родители могут записать своего ребёнка в любую школу, вне зависимости от места жительства, при наличии свободных в ней мест. Дети без регистрации места жительства также принимаются в школу после 1 августа.

В 2013 учебном году в городе Тюмени было принято более 8 500 первоклашек. В этом году, по прогнозам специалистов, количество «новоиспеченных» школьников увеличиться до 9 500. Как и прежде при приеме на свободные места преимущественным правом обладают дети сотрудников полиции и военнослужащих, напоминают в городском департаменте образования.

Задать вопросы о приеме детей в первый класс можно сегодня с 14 до 18 часов по телефону: (3452) 45-35-85.

Также с этого года родители могут подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования http://education.admtyumen.ru/ в разделе «Заявление в школу».

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