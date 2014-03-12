Школы примут больше 9 тысяч первоклашек

Напомним, что в этом учебном году в первый детей, имеющих регистрацию на территории микроучастка, закрепленного за конкретным муниципальным учреждением, должны начать принимать не позднее 10 марта и завершить 31 июля.
С 1 августа по 5 сентября родители могут записать своего ребёнка в любую школу, вне зависимости от места жительства, при наличии свободных в ней мест. Дети без регистрации места жительства также принимаются в школу после 1 августа.
В 2013 учебном году в городе Тюмени было принято более 8 500 первоклашек. В этом году, по прогнозам специалистов, количество «новоиспеченных» школьников увеличиться до 9 500. Как и прежде при приеме на свободные места преимущественным правом обладают дети сотрудников полиции и военнослужащих, напоминают в городском департаменте образования.
Задать вопросы о приеме детей в первый класс можно сегодня с 14 до 18 часов по телефону: (3452) 45-35-85.
Также с этого года родители могут подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования http://education.admtyumen.ru/ в разделе «Заявление в школу».