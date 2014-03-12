Школы примут больше 9 тысяч первоклашек

В 2013 учебном году в городе Тюмени было принято более 8 500 первоклашек. В этом году, по прогнозам специалистов, количество «новоиспеченных» школьников увеличиться до 9 500. Как и прежде при приеме на свободные места преимущественным правом обладают дети сотрудников полиции и военнослужащих, напоминают в городском департаменте образования.