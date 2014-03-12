Неадекватного тюменца сняли с козырька силой

Так, 28 февраля в 15:50 оперативный дежурный принял вызов — рука ребенка застряла между секциями горячей батареи. Через несколько минут спасатели были уже на месте. Первоочередную задачу родители решили сами — перекрыли подачу горячей воды, дело оставалось за спасателями. Они освободили руку мальчика. Ребенок не пострадал.