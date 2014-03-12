Неадекватного тюменца сняли с козырька силой

Как сообщает пресс-служба ТОСЭР, спасатели пять раз выезжали для ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Остальные вызовы носили бытовой характер. По словам специалистов Тюменской областной службы экстренного реагирования, праздник ни как не отразился на характере происшествий.
Так, 28 февраля в 15:50 оперативный дежурный принял вызов — рука ребенка застряла между секциями горячей батареи. Через несколько минут спасатели были уже на месте. Первоочередную задачу родители решили сами — перекрыли подачу горячей воды, дело оставалось за спасателями. Они освободили руку мальчика. Ребенок не пострадал.
А 5 марта на пульт дежурного оперативного поступил сигнал о том, что на козырьке подъезда дома по улице Камчатской в Тюмени находится молодой человек, явно нуждающийся в медицинской помощи.
Очевидцы сообщили, что мужчина разбил стекла, порезался и через подъездное окно вылез на козырек. Его поведение было неадекватным. Ни сотрудники бригады скорой помощи, ни полицейские не смогли уговорить мужчину спуститься. Потребовалась помощь спасателей.