nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Госпаровской перевернулся груженый самосвал

12 марта 2014, 12:13
Две дорожных аварии произошли в Тюменской области в минувшие сутки.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, около половины пятого утра на улице Госпаровской областного центра перевернулся самосвал Shacman. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вследствие чего груженая щебнем машина съехала с дороги и перевернулась. В результате происшествия травмы головы и лица получил 58-летний водитель грузовика.

Практически в то же время на 27 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский автомобиль «Лада» сбил пешехода. По предварительным данным, 49-летний мужчина находился на проезжей части, хотя и не переходил дорогу. В такой ситуации пешеходу, можно сказать, повезло. В результате происшествия он получил перелом костей голени и рану головы. Подобные происшествия, связанные с нахождением пешеходов в темное время суток на загородных автодорогах, часто имеют куда более печальный исход.

Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25