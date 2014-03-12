На Госпаровской перевернулся груженый самосвал

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, около половины пятого утра на улице Госпаровской областного центра перевернулся самосвал Shacman. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вследствие чего груженая щебнем машина съехала с дороги и перевернулась. В результате происшествия травмы головы и лица получил 58-летний водитель грузовика.
Практически в то же время на 27 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский автомобиль «Лада» сбил пешехода. По предварительным данным, 49-летний мужчина находился на проезжей части, хотя и не переходил дорогу. В такой ситуации пешеходу, можно сказать, повезло. В результате происшествия он получил перелом костей голени и рану головы. Подобные происшествия, связанные с нахождением пешеходов в темное время суток на загородных автодорогах, часто имеют куда более печальный исход.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области