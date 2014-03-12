Ко Дню Победы ветеранам выдадут по 2–3 тысячи

В соответствии с документом, денежные выплаты в размере три тысячи рублей получат участники Великой Отечественной войны; граждане, не менее 6 месяцев находившиеся в годы войны на военной службе; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в этот период; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; а также вдовы погибших в Великую Отечественную войну, войну с Финляндией, Японией военнослужащих, не вступившие в новый брак.