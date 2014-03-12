Ко Дню Победы ветеранам выдадут по 2–3 тысячи

В соответствии с документом, денежные выплаты в размере три тысячи рублей получат участники Великой Отечественной войны; граждане, не менее 6 месяцев находившиеся в годы войны на военной службе; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в этот период; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; а также вдовы погибших в Великую Отечественную войну, войну с Финляндией, Японией военнослужащих, не вступившие в новый брак.
По две тысячи рублей будет выплачено жителям области, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны; гражданам, проработавшим в годы войны не менее 6 месяцев; всем родившимся до 31 декабря 1931 года включительно, а также гражданам, из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.
Как сообщила заместитель губернатора, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских, сегодня право на получение таких выплат имеют 41467 жителей Тюменской области. Всего из бюджета региона для выплат в честь Дня Победы выделят 92 миллиона рублей.
Все выплаты будут перечислены или доставлены вместе с пенсией в апреле—мае.