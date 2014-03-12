Горожане довольны работой «двойки»

Напомним, маршрут был запущен 27 января, а спустя месяц после начала его работы специалисты контрольно-ревизорского отдела МКУ «Тюменьгортранс» впервые изучили пассажиропоток «двойки». По данным обследования, максимальная загрузка одного автобуса составила 70 человек — в утренние и вечерние часы маршрут пользуется большой популярностью у тех, кто живет в восточной части Тюмени. В среднем же за весь рейс каждый автобус перевозит пока от 80 до 130 человек в зависимости от времени дня, отмечают в пресс-службе «Тюменьгортранса».
«Автобусы МАЗ-206, работающие на маршруте, рассчитаны на 70 человек, так что пока нет необходимости заменять их на более вместительные. Не планируется менять и схему „двойки“ — на каждом из отрезков движения от Войновки до Архитектурного университета маршрут имеет своего пассажира», — говорит директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.
За месяц работы на линии автобус получил несколько благодарностей от тюменцев. На телефон горячей линии 8-800-300-1924 поступило пять звонков от горожан. Также были получены благодарственные письма от тюменской городской общественной организации инвалидов по онкологическому заболеванию «Забота» и Калининской окружной организации Всероссийского общества инвалидов. «Автобус № 2 стал весьма удобным для большинства членов нашего общества, так как многие из них проживают в районах от Пермякова до Московского тракта. Маршрут охватывает те части города, в которые раньше можно было попасть, только проехав на нескольких автобусах»», — отмечает в благодарственном письме председатель Калининской окружной организации Всероссийского общества инвалидов Людмила Островская.
Отметим, все автобусы № 2 низкопольные и подходят для перевозки маломобильных пассажиров.
Вместе с положительными отзывами Тюменьгортранс получает и множество предложений от пассажиров по работе «двойки». Самое распространенное из них — пополнить экипажи маршрута кондукторами. В ПАТП № 1 отмечают, что уже решают кадровый вопрос, чтобы поскорее вывести кондукторов на новый маршрут.
«Тюменьгортранс» в свою очередь уже готовит графики движения для работы маршрута по летнему расписанию. При составлении нового расписания будут учтены отзывы пассажиров и пожелания водителей автобусов.