Горожане довольны работой «двойки»

За месяц работы на линии автобус получил несколько благодарностей от тюменцев. На телефон горячей линии 8-800-300-1924 поступило пять звонков от горожан. Также были получены благодарственные письма от тюменской городской общественной организации инвалидов по онкологическому заболеванию «Забота» и Калининской окружной организации Всероссийского общества инвалидов. «Автобус № 2 стал весьма удобным для большинства членов нашего общества, так как многие из них проживают в районах от Пермякова до Московского тракта. Маршрут охватывает те части города, в которые раньше можно было попасть, только проехав на нескольких автобусах»», — отмечает в благодарственном письме председатель Калининской окружной организации Всероссийского общества инвалидов Людмила Островская.