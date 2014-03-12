ГИБДД усиливает контроль за автобусами

Кроме того, госинспекторы ГИБДД будут проверять общественный транспорт на конечных остановочных пунктах. При этом внимание будет уделено не только техническому состоянию автобусов и «маршруток», но и тщательной проверке всех документов. К сожалению, факты отсутствия талонов технического осмотра на транспорт и страховых полисов у водителей все еще встречаются.