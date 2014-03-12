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ГИБДД усиливает контроль за автобусами

12 марта 2014, 17:49
Ежедневно на тюменских перекрестках с интенсивным движением в часы пик утром, днем и вечером наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД будут контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов.
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Тюмень

Как отмечают в пресс-службе ГИБДД, контроль за движением общественного транспорта на линии осуществлялся и ранее, но теперь увеличено число нарядов полка и специализированного батальона ДПС, в определенные часы выявляющих нарушения правил водителями автобусов и маршрутных такси. График составлен исходя из анализа аварийности по времени суток и месту совершения ДТП на перекрестках.

Кроме того, госинспекторы ГИБДД будут проверять общественный транспорт на конечных остановочных пунктах. При этом внимание будет уделено не только техническому состоянию автобусов и «маршруток», но и тщательной проверке всех документов. К сожалению, факты отсутствия талонов технического осмотра на транспорт и страховых полисов у водителей все еще встречаются.

ГИБДД призывает пассажиров общественного транспорта областного центра сообщать о нарушениях правил на дорогах водителями маршрутного транспорта по телефонам 79-44-40, 79-42-76. Принимается и видео с нарушением правил водителями общественного транспорта.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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