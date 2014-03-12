ГИБДД усиливает контроль за автобусами

Как отмечают в пресс-службе ГИБДД, контроль за движением общественного транспорта на линии осуществлялся и ранее, но теперь увеличено число нарядов полка и специализированного батальона ДПС, в определенные часы выявляющих нарушения правил водителями автобусов и маршрутных такси. График составлен исходя из анализа аварийности по времени суток и месту совершения ДТП на перекрестках.
Кроме того, госинспекторы ГИБДД будут проверять общественный транспорт на конечных остановочных пунктах. При этом внимание будет уделено не только техническому состоянию автобусов и «маршруток», но и тщательной проверке всех документов. К сожалению, факты отсутствия талонов технического осмотра на транспорт и страховых полисов у водителей все еще встречаются.
ГИБДД призывает пассажиров общественного транспорта областного центра сообщать о нарушениях правил на дорогах водителями маршрутного транспорта по телефонам 79-44-40, 79-42-76. Принимается и видео с нарушением правил водителями общественного транспорта.