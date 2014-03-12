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Движение большегрузов на областных дорогах временно ограничат

12 марта 2014, 17:34
Временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на оси, будет введено в Тюменской области с 20 апреля по 19 мая 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Главное управление строительства региона, ограничение вводится с целью обеспечения сохранности дорог в период весенней распутицы.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, на которых вводится временное ограничение движения, и предельно допустимые нагрузки на оси можно посмотреть здесь.

В соответствии с п. 19. Постановления Правительства Тюменской области от 12.12.2011 № 448-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Тюменской области» временное ограничение движения в весенний период не распространяется:

  • на международные перевозки грузов;
  • на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • на перевозку продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
  • на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
  • на сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах (колесные трактора с мощностью двигателя до 160 л.с. включительно);
  • на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения.
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