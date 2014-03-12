Движение большегрузов на областных дорогах временно ограничат

Как сообщает пресс-служба Главное управление строительства региона, ограничение вводится с целью обеспечения сохранности дорог в период весенней распутицы.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, на которых вводится временное ограничение движения, и предельно допустимые нагрузки на оси можно посмотреть здесь.
В соответствии с п. 19. Постановления Правительства Тюменской области от 12.12.2011 № 448-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Тюменской области» временное ограничение движения в весенний период не распространяется: