Движение большегрузов на областных дорогах временно ограничат

Временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на оси, будет введено в Тюменской области с 20 апреля по 19 мая 2014 года.

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