Comedy woman: искрометное женское шоу — в Тюмени

Comedy Woman — женское шоу, в котором женщины шутят о себе и окружающих. Они говорят о модных новинках и мужчинах, размере груди и богатстве внутреннего мира. Еще они поют и танцуют, смеются друг над другом (и, естественно, над ведущим шоу, резидентом Comedy Club на ТНТ Дмитрием Хрусталевым) и выясняют отношения.
Над передачей работает группа авторов под руководством Вячеслава Дусмухаметова. Тексты и постановки номеров для девушек придумывают исключительно мужчины, правда, артистки начали сочинять некоторые номера и сами.
В шоу «Comedy Woman» задействовано 11 актрис и 1 актер Дмитрий Хрусталёв. Все ребята являются бывшими членами команд КВН из различных сборных.
По сюжетной линии передачи, девушки и Дмитрий часто подтрунивают друг над другом, но их конфликты всегда разрешаются.
Шоу пришлось по душе множеству российских женщин. Там высмеиваются мелкие склоки и ссоры в женском коллективе. Со стороны это кажется забавным, но некоторые зрительницы признаются, что в этих капризных неуправляемых персонажах они порой узнают себя и это дает повод задуматься. Искрометные Comedy Woman представят в Тюмени новую программу.
Билеты: 1000 — 4500 рублей.
Заказ билетов по телефонам: 68-77-77, 56-60-00.