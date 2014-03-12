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Comedy woman: искрометное женское шоу — в Тюмени

12 марта 2014, 16:40
Увидеть вживую очаровательных и своеобразных героинь юмористического шоу канала ТНТ Comedy woman смогут тюменцы 22 марта на сцене Тюменской филармонии.
Сюжет
Тюмень

Comedy Woman — женское шоу, в котором женщины шутят о себе и окружающих. Они говорят о модных новинках и мужчинах, размере груди и богатстве внутреннего мира. Еще они поют и танцуют, смеются друг над другом (и, естественно, над ведущим шоу, резидентом Comedy Club на ТНТ Дмитрием Хрусталевым) и выясняют отношения.

Над передачей работает группа авторов под руководством Вячеслава Дусмухаметова. Тексты и постановки номеров для девушек придумывают исключительно мужчины, правда, артистки начали сочинять некоторые номера и сами.

В шоу «Comedy Woman» задействовано 11 актрис и 1 актер Дмитрий Хрусталёв. Все ребята являются бывшими членами команд КВН из различных сборных.

По сюжетной линии передачи, девушки и Дмитрий часто подтрунивают друг над другом, но их конфликты всегда разрешаются.

Шоу пришлось по душе множеству российских женщин. Там высмеиваются мелкие склоки и ссоры в женском коллективе. Со стороны это кажется забавным, но некоторые зрительницы признаются, что в этих капризных неуправляемых персонажах они порой узнают себя и это дает повод задуматься. Искрометные Comedy Woman представят в Тюмени новую программу.

Билеты: 1000 — 4500 рублей.

Заказ билетов по телефонам: 68-77-77, 56-60-00.

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