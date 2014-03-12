Comedy woman: искрометное женское шоу — в Тюмени

Comedy Woman — женское шоу, в котором женщины шутят о себе и окружающих. Они говорят о модных новинках и мужчинах, размере груди и богатстве внутреннего мира. Еще они поют и танцуют, смеются друг над другом (и, естественно, над ведущим шоу, резидентом Comedy Club на ТНТ Дмитрием Хрусталевым) и выясняют отношения.