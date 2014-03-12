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Четверо подельников наказаны за сбыт наркотиков

12 марта 2014, 17:12
Четверо тюменцев занимались сбытом синтетических наркотиков. Компанию «накрыли» в 2011 году и только 11 марта их судьбы решил суд: двое сядут на долгие сроки, двое осуждены условно.
Сюжет
Тюмень

В июле 2011 года Алексей Трофимов создал в Тюмени организованную преступную группу для сбыта синтетических наркотиков, в которую вовлек свою супругу. В августе к ним присоединился Александр Бельтюков, а в начале сентября — Анатолий Угрюмов, сообщает прокуратура.

Сбыт наркотиков осуществлялся через систему тайников. При этом у каждого участника наркогруппировки была своя роль. Так, Марии Трофимовой отводилась роль оператора. Она по сотовой связи принимала заказы на наркотики, контролировала поступление от наркоманов денежных средств, сообщала места тайников с криминальным товаром. Закладкой опасных веществ занимались курьеры — Бельтюков и Угрюмов. Трофимов же обеспечивал своих сообщников наркотиками, которые он заказывал через Интернет и получал через службу экспресс-доставки.

Вскоре о деятельности преступной группы узнали сотрудники управления наркоконтроля по Тюменской области.

13 сентября 2011 года они возле офиса службы экспресс-доставки задержали Алексея Трофимова. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты наркотические средства в особо крупном размере.

В тот же день задержали и Бельтюкова с Угрюмовым, которые из квартиры Марии Трофимовой выходили с наркотиками, приготовленными для закладки в тайники.

Накануне, 11 марта 2014 года, суд, рассмотрев дело, назначил 35-летнему Алексею Трофимову 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел признание им своей вины.

Мария Трофимова (30 лет) осуждена к 12 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (вину не признала).

Александр Бельтюков (25 лет) и Анатолий Угрюмов (23 года) осуждены к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Женя#Происшествия
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