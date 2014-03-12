Четверо подельников наказаны за сбыт наркотиков

Сбыт наркотиков осуществлялся через систему тайников. При этом у каждого участника наркогруппировки была своя роль. Так, Марии Трофимовой отводилась роль оператора. Она по сотовой связи принимала заказы на наркотики, контролировала поступление от наркоманов денежных средств, сообщала места тайников с криминальным товаром. Закладкой опасных веществ занимались курьеры — Бельтюков и Угрюмов. Трофимов же обеспечивал своих сообщников наркотиками, которые он заказывал через Интернет и получал через службу экспресс-доставки.