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Авиакомпания «Восток» расширяет парк воздушных судов

12 марта 2014, 17:15
Авиакомпания «Восток», входящая в группу «ЮТэйр», ввела в эксплуатацию первый в парке вертолет AS350 В3 производства Airbus Helicopters (до января 2014 года — Eurocopter).

Авиакомпания «Восток», входящая в группу «ЮТэйр», ввела в эксплуатацию первый в парке вертолет AS350 В3 производства Airbus Helicopters (до января 2014 года — Eurocopter).

Первый коммерческий перелет судно совершило из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре в интересах крупнейшей российской нефтегазовой компании. Проводятся пробные полеты AS350 для демонстрации заказчикам из энергетического сектора эксплуатационных характеристик и преимуществ этой современной машины. В частности, состоялся презентационный полет судна из Хабаровска во Владивосток, где достоинства нового вертолета были продемонстрированы партнерам «Востока», по достоинству оценившим высокий уровень комфорта, хорошие обзорные качества и низкий уровень шума воздушного судна.

В планах компании использование вертолета AS350 для пассажирских VIP-перевозок, проведения работ по визуальному мониторингу и облету нефтегазотрубопроводов. Также авиакомпания «Восток» намерена наладить взаимодействие с туристическими компаниями в организации вертолетных туров по Хабаровскому краю.

В рамках программы освоения нового для авиакомпании типа воздушного судна, шесть пилотов и восемь авиатехников и инженеров «Востока» прошли переобучение в Центре подготовки персонала авиакомпании «ЮТэйр» в Тюмени. Четыре авиационных инженера прошли курсы подготовки во французских учебных центрах завода Airbus Helicopters и Turbomeca Training Centre.

Авиакомпания «Восток» основана в 1993 году в Хабаровске. Основными направлениями ее деятельности являются пассажирские перевозки на самолетах по Дальневосточному федеральному округу, вахтовые перевозки на вертолетах в труднодоступные районы Хабаровского края, работы в нефтегазовой отрасли, аварийно- спасательные операции. Компания эксплуатирует самолеты Ан-28 и Ан-38-100, а также вертолеты Ми-8 различных модификаций, имеет большой опыт выполнения работ на Дальнем Востоке и в других точках земного шара. Основная деятельность авиакомпании за рубежом связана с поддержкой миротворческих операций ООН — «Восток» перевозит пассажиров и грузы в Ираке, Мали, Конго и на Гаити. Авиакомпания «Восток» вошла в группу «ЮТэйр» в 2011 году.

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