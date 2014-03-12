Авиакомпания «Восток» расширяет парк воздушных судов

Авиакомпания «Восток» основана в 1993 году в Хабаровске. Основными направлениями ее деятельности являются пассажирские перевозки на самолетах по Дальневосточному федеральному округу, вахтовые перевозки на вертолетах в труднодоступные районы Хабаровского края, работы в нефтегазовой отрасли, аварийно- спасательные операции. Компания эксплуатирует самолеты Ан-28 и Ан-38-100, а также вертолеты Ми-8 различных модификаций, имеет большой опыт выполнения работ на Дальнем Востоке и в других точках земного шара. Основная деятельность авиакомпании за рубежом связана с поддержкой миротворческих операций ООН — «Восток» перевозит пассажиров и грузы в Ираке, Мали, Конго и на Гаити. Авиакомпания «Восток» вошла в группу «ЮТэйр» в 2011 году.