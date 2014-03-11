Владимир Якушев — за строительство платных дорог

«Транспортная инфраструктура требует все больших вложений и только за счет средств бюджета эту задачу не решить. Мировой опыт показал, что даже государства с более мощной экономикой создают платные магистрали. По российскому законодательству определена возможность строительства платных дорог при наличии альтернативного пути передвижения», — уточнил губернатор и сообщил, что высказал по этому вопросу свои предложения министру транспорта РФ Максиму Соколову. Во время прошедшей встречи была достигнута договоренность, что в рамках рабочего визита делегации Минтранса будут осмотрены участки, потенциально пригодные для создания платных дорог на территории Тюменской области, добавляют в пресс-службе главы области.
Глава региона особо отметил, что стоимость проезда по ним должна быть приемлемой и зависеть от веса транспортного средства.
«При существующей сегодня автомобилизации создание альтернативных платных дорог — запрос времени. Так как источников для расширения и модернизации транспортной инфраструктуры при постоянном росте нагрузки недостаточно», — подчеркнул Владимир Якушев и отметил, что хотел бы получить отклики и услышать общественное мнение по этому вопросу.