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Владимир Якушев — за строительство платных дорог

11 марта 2014, 14:04
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев высказался за появление в регионе платных дорог.

«Транспортная инфраструктура требует все больших вложений и только за счет средств бюджета эту задачу не решить. Мировой опыт показал, что даже государства с более мощной экономикой создают платные магистрали. По российскому законодательству определена возможность строительства платных дорог при наличии альтернативного пути передвижения», — уточнил губернатор и сообщил, что высказал по этому вопросу свои предложения министру транспорта РФ Максиму Соколову. Во время прошедшей встречи была достигнута договоренность, что в рамках рабочего визита делегации Минтранса будут осмотрены участки, потенциально пригодные для создания платных дорог на территории Тюменской области, добавляют в пресс-службе главы области.

Глава региона особо отметил, что стоимость проезда по ним должна быть приемлемой и зависеть от веса транспортного средства.

«При существующей сегодня автомобилизации создание альтернативных платных дорог — запрос времени. Так как источников для расширения и модернизации транспортной инфраструктуры при постоянном росте нагрузки недостаточно», — подчеркнул Владимир Якушев и отметил, что хотел бы получить отклики и услышать общественное мнение по этому вопросу.

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