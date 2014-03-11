В России выросли цены на водку

Отпускная цена производителя до 1 августа будет не ниже 154 рублей (132 рубля), после 1 августа она повысится до 171 рубля. Оптовики с 11 марта должны продавать водку по цене не ниже 162 рублей (138 рублей) за бутылку, после 1 августа — не ниже 179 рублей.