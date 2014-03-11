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В России выросли цены на водку

11 марта 2014, 10:01
В РФ с 11 марта вступает в силу приказ Росалкогольрегулирования о новых минимальных ценах на водку, коньяк и бренди.

Как сообщили в Росалкогольрегулировании, в этом году минимальные цены на водку будут повышаться два раза — с 11 марта и с 1 августа.

С 11 марта минимальная розничная цена на водку повышается до 199 рублей за пол-литровую бутылку (до повышения — 170 рублей), после 1 августа — до 220 рублей.

Отпускная цена производителя до 1 августа будет не ниже 154 рублей (132 рубля), после 1 августа она повысится до 171 рубля. Оптовики с 11 марта должны продавать водку по цене не ниже 162 рублей (138 рублей) за бутылку, после 1 августа — не ниже 179 рублей.

Цены на коньяк и бренди повышаются один раз — с 11 марта. Минимальная розничная цена коньяка повышается до 322 рубля за бутылку 0,5 литра (280 рублей), отпускная — 250 рублей (220 рублей), оптовая — 262 рубля (230 рублей) за бутылку.

Цена бутылки бренди в рознице составит минимум 293 рубля (250 рублей), у производителей — не ниже 228 рублей (196 рублей), у оптовиков — не менее 239 рублей (205 рублей).

Кроме того, Росалкогольрегулирование установило, что цена водки, розлитой в тару объемом от 0,375 литра до 0,5 литра, будет равна цене водки в пол-литровой бутылке.

#Новости#Алкоголь#Цены#Водка#Женя#Экономика
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