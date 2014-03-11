В праздники тюменцы пытались вынести из магазинов «подарки»

В сам праздник, 8 марта, тюменцы четырежды попытались бесплатно получить различные товары. В вечернее время в крупном торговом центре, расположенном на территории обслуживания отдела полиции № 1 участковым уполномоченным за попытки кражи задержаны две подозреваемые. Женщины 27 и 29 лет в настоящее время нигде официально не трудоустроены и ранее судимы не были. Обе решили похитить одежду, однако при попытке пронести товар на суммы 2600 и 1500 рублей были остановлены службой контроля совместно с участковым уполномоченным.