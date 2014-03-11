В праздники тюменцы пытались вынести из магазинов «подарки»

Накануне праздника в магазине товаров для дома одного из торговых центров города Тюмени задержана 27-летняя жительница областного центра. Подозреваемая попыталась пронести, не оплатив, различные товары для интерьера на сумму более полутора тысяч рублей. Женщина в настоящий момент нигде официально не трудоустроена и ранее судима не была.
В сам праздник, 8 марта, тюменцы четырежды попытались бесплатно получить различные товары. В вечернее время в крупном торговом центре, расположенном на территории обслуживания отдела полиции № 1 участковым уполномоченным за попытки кражи задержаны две подозреваемые. Женщины 27 и 29 лет в настоящее время нигде официально не трудоустроены и ранее судимы не были. Обе решили похитить одежду, однако при попытке пронести товар на суммы 2600 и 1500 рублей были остановлены службой контроля совместно с участковым уполномоченным.
В этом же торговом центре несколькими часами ранее задержана 25-летняя безработная тюменка. Проходя мимо кассы, девушка прихватила с собой посуду: чайные пары, салатницу и фужеры.
Примерно в это же время в магазине по улице Одесской 18-летний тюменец пытался похитить различные товары: флешкарту, спортивные аксессуары и продукты питания. Ранее судимый за кражу, разбой, угон и причинение тяжкого вреда здоровью молодой человек задержан службой контроля и доставлен в отдел полиции № 5 экипажем вневедомственной охраны.
Вечером 8 марта ранее судимый за грабеж 43-летний тюменец из магазина алкогольной продукции украл подарочный набор, состоящий из бутылки алкоголя и бокалов на сумму более 2300 рублей. Его данные оперативно были установлены сотрудниками полиции по видеонаблюдению, но на следующий день злоумышленник сам вернулся на место преступления, где и был задержан.
Запоздала с подарками 60-летняя ранее не судимая жительница областного центра. Безработная подозреваемая утром 9 марта попыталась вынести из косметического магазина флакон парфюмерной продукции стоимостью чуть более 1000 рублей. Экипажем группы немедленного реагирования подозреваемая была доставлена в отдел полиции № 4.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщают в пресс-службе тюменского УМВД.