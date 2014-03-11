В этом году на трассах пострадало 13 детей, двое погибли

Сотрудники Госавтоинспекции усилили на трассе контроль за соблюдением правил перевозки детей. Результаты показали, что факты нарушения правил перевозки детей даже на опасной федеральной автодороге не редкость, отмечают в пресс-службе ГИБДД. Родители при этом оправдывают такие нарушения тем, что ребенок не хочет ехать в автокресле, так как устал.