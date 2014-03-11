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В этом году на трассах пострадало 13 детей, двое погибли

11 марта 2014, 16:58
Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения вручили конструкторы маленьким пассажирам, следующим по опасной федеральной автодороге Тюменской области.
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Дети

В этом году на федеральной трассе Тюмень — Омск в Омутинском и Заводоуковском районе произошли две трагедии, в которых погибли дети. В обоих случаях малыши перевозились с нарушением, несмотря на наличие в автомобилях детских автокресел. Погибли дети транзитных пассажиров — из Новосибирской и Калининградской областей.

Сотрудники Госавтоинспекции усилили на трассе контроль за соблюдением правил перевозки детей. Результаты показали, что факты нарушения правил перевозки детей даже на опасной федеральной автодороге не редкость, отмечают в пресс-службе ГИБДД. Родители при этом оправдывают такие нарушения тем, что ребенок не хочет ехать в автокресле, так как устал.

Юные инспекторы движения вручили подарки маленьким пассажирам: игры и конструкторы, которые дети смогут собирать во время поездок. Малышей попросили не капризничать и всегда слушаться своих родителей, которые усаживают их в автокресла.

В этом году на трассах области получили травмы и увечья 13 детей, два ребенка погибли. Автодорога Тюмень — Омск в этом году стала самой аварийной трассой области, здесь произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, 8 человек погибли, 36 ранены.

#Новости#Тюменская область#Дети#Транспорт#Olga#Общество
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