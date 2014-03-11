Самолету «ЮТэйр» присвоено имя Александра Протозанова

А.К. Протозанов руководил промышленностью Тюменской области от начала ее становления до создания Западно-Сибирского нефтегазодобывающего комплекса. При его непосредственном участии были построены и введены в эксплуатацию аэропорты Рощино и Плеханово в Тюмени. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (6 раз), Дружбы народов, медалями.