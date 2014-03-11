Самолету «ЮТэйр» присвоено имя Александра Протозанова

Самолету Boeing 737–800 (бортовой номер VQ-BQS) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) присвоено имя видного государственного и общественного деятеля Александра Протозанова.
Работая на высоких партийных и государственных постах в 50-60-х гг. прошлого века, Александр Константинович Протозанов внес большой вклад в развитие гражданской авиации на территории Тюменской области и создание авиационной инфраструктуры на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
А.К. Протозанов руководил промышленностью Тюменской области от начала ее становления до создания Западно-Сибирского нефтегазодобывающего комплекса. При его непосредственном участии были построены и введены в эксплуатацию аэропорты Рощино и Плеханово в Тюмени. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (6 раз), Дружбы народов, медалями.
Самолет «ЮТэйр» Boeing 737–800 с именем Александра Протозанова выполняет полеты из московского аэропорта Внуково.
Традиция присваивать имена самолетам существует в авиакомпании с 1999 года. Самолеты «ЮТэйр» носят имена таких выдающихся людей, как Николай Байбаков, Василий Бахилов, Антонина Григорьева, Роман Кузоваткин, Владимир Кулешов, Константин Лужецкий, Роман Марченко, Виктор Муравленко, Петр Панов, Фарман Салманов и Борис Щербина, внесших значительный вклад в развитие гражданской авиации и освоение природных ресурсов Тюменской области.