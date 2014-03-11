Романтичную оперетту «Марица» покажут в Тюмени

История любви, и даже не одна, которую рассказывает Кальман, открывает всю красоту человеческих отношений. Как и во многих предыдущих и следующих опереттах в основе сюжета лежит социальное неравенство главных героев, которые хотят быть вместе, но считают, что это невозможно. Герои пройдя сквозь недоверие, обман, недомолвки, тяжелые объяснения, находят путь к сердцу любимого человека и обретают свое счастье рядом с дорогими людьми.