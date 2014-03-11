Романтичную оперетту «Марица» покажут в Тюмени

«Марица» содержит мощные сольные номера с национальным колоритом, трогающие душу дуэты, зажигательные чардаши. Эта оперетта представляет все характерные типажи оперетты. Здесь есть благородный герой и блестящая, капризная героиня. В противоположность им поставлены характерный герой и романтичная девушка-субретка. И закрывают парад типажей солидная, умудренная опытом дама и пожилой граф, который шутит. Неотъемлемой частью оперетты являются национальные танцы.
История любви, и даже не одна, которую рассказывает Кальман, открывает всю красоту человеческих отношений. Как и во многих предыдущих и следующих опереттах в основе сюжета лежит социальное неравенство главных героев, которые хотят быть вместе, но считают, что это невозможно. Герои пройдя сквозь недоверие, обман, недомолвки, тяжелые объяснения, находят путь к сердцу любимого человека и обретают свое счастье рядом с дорогими людьми.
В свое имение в поисках душевного спасения и надеждах на женское счастье возвращается графиня Марица. Кто же станет ее избранником?.. Ведь все мужчины, стоит им побывать в ее обществе хоть десять минут, непременно хотят на ней жениться!
Романтические венгерско-цыганские мотивы как нельзя лучше рассказывают нам о чувствах героини и влюбленного в нее героя. В спектакле заняты заслуженный артист России Юрий Давиденко, лауреаты международных конкурсов Анна Янкевич, Мария Белокурская, Даниил Белов, Роман Анушин, Леонид Репин, Галина Тарасова, Александр Нестеров, Елена Попель, Владимир Волков, Кирилл Костромин, Алексей Сазонов.
Цена билетов: 700–2400 руб.
Продажа билетов:
— Драматический театр, тел. 40-98-33;
— Филармония, тел. 68-77-77;
— ТРЦ «Гудвин» (1 этаж), тел. 68-06-06;
— Online-продажа: kassy.ru.
Коллективные заявки (от 5 билетов) — тел. 610–625 (доставка в подарок).