Погиб первый в этом году мотоциклист

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 8 марта «погоду» на дорогах сделали начинающие водители. Два опасных обгона, совершенных молодыми водителями, привели к массовым травмам людей. В 12:50 на 73 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе 23-летний водитель автомобиля «Богдан» со стажем один год, стал обгонять попутный автомобиль. Водитель встречного автомобиля Renault Logan попытался уйти от столкновения, но ему это не удалось, машины столкнулись на обочине. 22-летняя пассажирка «Богдана», жена водителя, погибла на месте ДТП. Его 10-месячный сын перевозился на заднем сиденье в детском автокресле, мальчик получил черепно-мозговую травму, ссадины и рваную рану языка. Вместе с папой малыш госпитализирован в больницу города Тюмени. В ДТП пострадали 44-летний водитель Renault и трое пассажиров, члены его семьи. У этих пострадавших переломы позвоночника, плеча, бедра, ушибы и другие повреждения.
Водитель со стажем за рулем один месяц спровоцировал дорожную аварию на 108 километре автодороги Тюмень — Омск. Автомобиль Toyota Platz, которым он управлял, выехал на встречную полосу. Неопытный водитель начал маневр обгона перед близко движущимся встречным автомобилем. Произошло столкновение с Opel Astra. 25-летний водитель «Тойоты», житель областного центра, получил травму головы, перелом бедра, травму живота и внутреннее кровотечение, у 22-летней пассажирки этого автомобиля рваная рана губы, экстракция зубов и ушибы. Во втором автомобиле ехала семья из Ишима. 47-летний водитель получил переломы ребер и позвоночника, у его жены ушибы, 16-летняя дочь сломала руку.
В дерево на 6 километре Старотобольского тракта в Тюмени въехал автомобиль ВАЗ-2115. 29-летний водитель был пьян, водительского удостоверения не имеет. Он и 31-летняя нетрезвая пассажирка автомобиля получили ушибы.
В восьмом часу вечера на перекрестке улиц Дружбы и Мельникайте в Тюмени столкнулись маршрутное такси Fiat 45-го маршрута и Volkswagen. Предварительно, водитель «маршрутки» нарушил очередность проезда перекрестка, позже выяснилось, что у водителя не было страхового полиса. В аварии травмированы шесть человек, в том числе четверо пассажиров маршрутного такси, люди получили травмы головы, ушибы, рваные раны, у одного из пострадавших перелом челюсти. Также травмированы двое пассажиров второй иномарки: 33-летняя женщина получила ушиб, у 3-летнего малыша травмы головы и лица, он перевозился в детском автокресле. Сотрудники ГИБДД выяснили что, водитель маршрутного такси на момент ДТП находился за рулем уже больше 12 часов.
Мотоциклисты трагически открыли весенне-летний сезон. Погиб первый в этом году мотоциклист. Трагедия случилась в деревне Мияссы Нижнетавдинского района. 38-летний мужчина сел за руль мотоцикла, не имея водительского удостоверения. В час ночи 9 марта на мотоцикле «Иж-Планета» с неисправной фарой он выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем УАЗ. Водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.
Вечером 9 марта на улице Пермякова, 74 в Тюмени нетрезвый 24-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Opel Astra, принадлежащего его подруге и сбил на регулируемом пешеходном переходе, проехав на красный сигнал светофора, двух пешеходов — 17-летнего парня и 18-летнюю девушку. Все трое участников движения проживают неподалеку от места ДТП, в микрорайонах. Девушка получила перелом бедра и лодыжки, у молодого человека ушиб стопы. С места ДТП пьяный водитель скрылся, позже он был задержан сотрудниками ГИБДД.
Ночью 10 марта на 9 километре Велижанского тракта в окрестностях Тюмени столкнулись Hyundai Getz и ВАЗ-21101. По предварительным данным, водитель Hyundai со стажем шесть месяцев, не справился с управлением автомобиля, его «закрутило» по дороге. За рулем «Лады» находился 16-летний подросток из поселка Карагандинский Нижнетавдинского района, не имеющий водительского удостоверения, машина принадлежит его отцу. Водитель «Лады» получил перелом позвоночника, у 16-летнего пассажира этого автомобиля ушибы живота и головы. Как утверждают родители подростка, ранее они никогда не разрешали ему управлять машиной. Ключи лежали на тумбочке. Парень сказал маме, что пошел вечером на тренировку, вместо этого с другом поехали в Тюмень, к девушке.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области