Погиб первый в этом году мотоциклист

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 8 марта «погоду» на дорогах сделали начинающие водители. Два опасных обгона, совершенных молодыми водителями, привели к массовым травмам людей. В 12:50 на 73 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе 23-летний водитель автомобиля «Богдан» со стажем один год, стал обгонять попутный автомобиль. Водитель встречного автомобиля Renault Logan попытался уйти от столкновения, но ему это не удалось, машины столкнулись на обочине. 22-летняя пассажирка «Богдана», жена водителя, погибла на месте ДТП. Его 10-месячный сын перевозился на заднем сиденье в детском автокресле, мальчик получил черепно-мозговую травму, ссадины и рваную рану языка. Вместе с папой малыш госпитализирован в больницу города Тюмени. В ДТП пострадали 44-летний водитель Renault и трое пассажиров, члены его семьи. У этих пострадавших переломы позвоночника, плеча, бедра, ушибы и другие повреждения.