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Маршрут № 47 вновь заработал

11 марта 2014, 14:25
Автобусы маршрута № 47 «Совмещенный мост — ул. Береговая» возобновили свое движение сегодня, 11 марта.
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Тюмень

Как сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса», на линию вышли 10 вместительных автобусов МАЗ-206 перевозчика ПАТП № 2. В выходные дни на маршруте будет работать шесть машин. Схема движения не изменилась. Интервал в часы пик составляет 12–13 минут, в остальное время — до 23 минут.

Маршрут № 47 поможет разрядить транспортную обстановку в этом районе, уверены в «Тюменьгортрансе». Напомним, он связывает центральную часть города со Старотобольским трактом, где расположены крупные промышленные предприятия.

Расписание движения автобусов доступно на сайте tgt72.ru или по бесплатному номеру телефона информационной службы 8-800-300-1924.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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