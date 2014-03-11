Маршрут № 47 вновь заработал

Как сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса», на линию вышли 10 вместительных автобусов МАЗ-206 перевозчика ПАТП № 2. В выходные дни на маршруте будет работать шесть машин. Схема движения не изменилась. Интервал в часы пик составляет 12–13 минут, в остальное время — до 23 минут.
Маршрут № 47 поможет разрядить транспортную обстановку в этом районе, уверены в «Тюменьгортрансе». Напомним, он связывает центральную часть города со Старотобольским трактом, где расположены крупные промышленные предприятия.
Расписание движения автобусов доступно на сайте tgt72.ru или по бесплатному номеру телефона информационной службы 8-800-300-1924.