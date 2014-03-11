ФАС не увидела причин для роста цен на бензин

По данным Росстата, средняя цена литра бензина АИ-95 в России по состоянию на 3 марта составляла 32,70 рубля, за литр 92-го бензина просили 29,63 рубля, а литр дизельного топлива стоил 33,43 рубля. В 51 центре субъектов Российской Федерации цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели, однако в 24 центрах субъектов зафиксировано увеличение цен на бензин, в том числе самое большое в Оренбурге — на 0,7%.