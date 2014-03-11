Детсад № 24: частично переполнен, частично работает без лицензии

Прокурорская проверка ишимского детского сада № 24, вокруг которого в последние недели развернулся «икорный сандал», выявила в учреждении целый ворох нарушений.
Проверка, проведенная прокуратурой Тюменской области совместно с ишимской межрайонной прокуратурой показала: детсад № 24 работает в двух зданиях: 1а и 19а по улице 40 лет Победы.
Детсад по первому адресу переполнен: вместо 280 детей там находятся 334 ребенка. Кроме того, там были некачественно проведены работы по реконструкции системы отопления.
У детсада по второму адресу отсутствуют заключение, подтверждающее его соответствие санитарным нормам и правилам, а также лицензии на образовательную и медицинскую деятельность (лицензии выданы только на здание 1 «а» по ул. 40 лет Победы). Кроме того, не обнаружила проверка указателей к эвакуационным выходам, а эвакуационные пути на втором этаже оказались завалены снегом.
Несмотря на эти грубые нарушения департамент по социальным вопросам администрации Ишима мер к их устранению не принимал.
По итогам проверки областная прокуратура вынесла постановление об устранении нарушений и наказании виновных лиц а ишимская межрайонная прокуратура возбудила в отношении детсада административные дела по ч. 1 ст. 6.7 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), ч. 2 ст. 19.20 (осуществление деятельности с нарушением требований или условий лицензии) и ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным и аварийным выходам).
Напомним, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту закупки детсадом № 24 икры и деликатесов. Как ранее сообщалось, детсад с апреля по июнь 2012 года покупал икру, дорогую рыбу, мясные копченые изделия, истратив на это более 90 тысяч рублей. Впоследствии продукция была похищена. Данное обстоятельство вызвало большой общественный резонанс. Директор детсада была уволена, а ишимская межрайонная прокуратура провела проверку, материалы которой направила в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).