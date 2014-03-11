Детсад № 24: частично переполнен, частично работает без лицензии

Напомним, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту закупки детсадом № 24 икры и деликатесов. Как ранее сообщалось, детсад с апреля по июнь 2012 года покупал икру, дорогую рыбу, мясные копченые изделия, истратив на это более 90 тысяч рублей. Впоследствии продукция была похищена. Данное обстоятельство вызвало большой общественный резонанс. Директор детсада была уволена, а ишимская межрайонная прокуратура провела проверку, материалы которой направила в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).