183 водителя встретили 8 марта без прав

Примечательно, что из 90 тюменских водителей, выехавших нетрезвыми на тюменские улицы, только три женщины: одну инспекторы остановили 8 марта, еще двух 9 марта, сообщают в пресс-службе ведомства.
Большинство пьяных водителей задержаны днем, с 12 до 18 часов. Особенно отличились тюменцы 8 марта, в этот день на дорогах остановлены 42 водителя в состоянии алкогольного опьянения.
С начала года на дорогах Тюменской области по вине пьяных водителей произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, 36 человек травмированы. Это больше, чем в прошлом году. Отстранены от управления транспортом более 1700 водителей в состоянии опьянения.