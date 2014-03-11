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183 водителя встретили 8 марта без прав

11 марта 2014, 14:32
Женский день 8 марта мужчины отметили с большим размахом. Особенно в областном центре. За 3 праздничных и выходных дня сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 183 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них половина — в Тюмени.

Примечательно, что из 90 тюменских водителей, выехавших нетрезвыми на тюменские улицы, только три женщины: одну инспекторы остановили 8 марта, еще двух 9 марта, сообщают в пресс-службе ведомства.

Большинство пьяных водителей задержаны днем, с 12 до 18 часов. Особенно отличились тюменцы 8 марта, в этот день на дорогах остановлены 42 водителя в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года на дорогах Тюменской области по вине пьяных водителей произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, 36 человек травмированы. Это больше, чем в прошлом году. Отстранены от управления транспортом более 1700 водителей в состоянии опьянения.

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