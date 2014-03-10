nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Второй день Паралимпиады: у России пять медалей

10 марта 2014, 12:07
Российские спортсмены во второй соревновательный день зимних Паралимпийских игр в Сочи принесли в копилку сборной пять медалей: одно золото, одно серебро и три бронзы.

Так, в воскресенье российские лыжники заняли весь пьедестал почета в лыжной гонке на 15 километров в категории «сидя». Роман Петушков, ранее выигравший золото и в биатлонной гонке на 7,5 километров, вновь финишировал первым, показав время 40 минут 51,6 секунды. Следом за ним расположились Ирек Зарипов, отставший на 1 минуту 3,5 секунды, и Александр Давидович (+1.17,0).

Еще две бронзы, сообщает «Интерфакс», добыли Светлана Коновалова (лыжи, 12 километров, сидя) и Алексей Бугаев (горные лыжи, супергигант, стоя).

По итогам второго дня Паралимпиады Россия по-прежнему уверенно возглавляет неофициальный общекомандный зачет с 17 медалями (5-7-5). На втором месте расположилась сборная Украины (2-1-3), третья строчка у японской команды (2-1-2). По два золота и одному серебру в копилке сборных Словакии и Австрии, две награды высшего достоинства завоевали паралимпийцы Германии.

Сегодня проходят соревнования по керлингу на колясках, лыжным гонкам и горным лыжам.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

#Новости#Паралимпийские игры#Лыжные гонки#Ирина#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25