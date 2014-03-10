Второй день Паралимпиады: у России пять медалей

Так, в воскресенье российские лыжники заняли весь пьедестал почета в лыжной гонке на 15 километров в категории «сидя». Роман Петушков, ранее выигравший золото и в биатлонной гонке на 7,5 километров, вновь финишировал первым, показав время 40 минут 51,6 секунды. Следом за ним расположились Ирек Зарипов, отставший на 1 минуту 3,5 секунды, и Александр Давидович (+1.17,0).