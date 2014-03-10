Второй день Паралимпиады: у России пять медалей

Так, в воскресенье российские лыжники заняли весь пьедестал почета в лыжной гонке на 15 километров в категории «сидя». Роман Петушков, ранее выигравший золото и в биатлонной гонке на 7,5 километров, вновь финишировал первым, показав время 40 минут 51,6 секунды. Следом за ним расположились Ирек Зарипов, отставший на 1 минуту 3,5 секунды, и Александр Давидович (+1.17,0).
Еще две бронзы, сообщает «Интерфакс», добыли Светлана Коновалова (лыжи, 12 километров, сидя) и Алексей Бугаев (горные лыжи, супергигант, стоя).
По итогам второго дня Паралимпиады Россия по-прежнему уверенно возглавляет неофициальный общекомандный зачет с 17 медалями (5-7-5). На втором месте расположилась сборная Украины (2-1-3), третья строчка у японской команды (2-1-2). По два золота и одному серебру в копилке сборных Словакии и Австрии, две награды высшего достоинства завоевали паралимпийцы Германии.
Сегодня проходят соревнования по керлингу на колясках, лыжным гонкам и горным лыжам.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости