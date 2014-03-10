Need for speed, выставка гоночных каров и Шрек на авто — в «Киномечте»

В рамках презентации для тюменцев будет организована выставка гоночных каров. Участники юбилейной лотереи, которая проходит в мультиплексе с 24 февраля и по 12 марта, получат ценные призы. Напомним, чтобы стать участником розыгрыша необходимо в данный период приобрести два билета в кино. После просмотра фильма один билет с номерком опустить в барабан, а второй сохранить у себя до оглашения результатов.