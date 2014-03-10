Need for speed, выставка гоночных каров и Шрек на авто — в «Киномечте»

На День рождения «Киномечты» прибудут киногерои из разных фильмов мультиков, они привезут праздничные номера. Подтвердили свое участие Шрек, Гарри Поттер, Человек-паук и Тор.
Гости прибудут на церемонию в спортивных авто, ведь гостей праздника ждет еще и презентация нашумевшего фильма «Need for Speed: Жажда скорости». Он выходит в прокат 13 марта. Это история Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чьей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках.
В рамках презентации для тюменцев будет организована выставка гоночных каров. Участники юбилейной лотереи, которая проходит в мультиплексе с 24 февраля и по 12 марта, получат ценные призы. Напомним, чтобы стать участником розыгрыша необходимо в данный период приобрести два билета в кино. После просмотра фильма один билет с номерком опустить в барабан, а второй сохранить у себя до оглашения результатов.
Еще много интересного ждет гостей на этом празднике, организаторы пока не раскрывают все подробности, но известно, что не обойдется без огромного торта.
Вас ждут по адресу: ул. Московский тракт 118, (ТРЦ «Колумб»), тел. 51-71-24. Бронирование и онлайн-продажа на kinomechta.сom.