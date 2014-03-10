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Need for speed, выставка гоночных каров и Шрек на авто — в «Киномечте»

10 марта 2014, 11:53
Мультиплекс «Киномечта» празднует 5-летний юбилей. В честь этого 13 марта тюменцев ждет феерическое шоу, много сюрпризов и подарков. Событие состоится в четверг в 19 часов у входа в торгово-развлекательный центр «Колумб» (Московский тракт, 118).
Сюжет
Тюмень

На День рождения «Киномечты» прибудут киногерои из разных фильмов мультиков, они привезут праздничные номера. Подтвердили свое участие Шрек, Гарри Поттер, Человек-паук и Тор.

Гости прибудут на церемонию в спортивных авто, ведь гостей праздника ждет еще и презентация нашумевшего фильма «Need for Speed: Жажда скорости». Он выходит в прокат 13 марта. Это история Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чьей единственной отдушиной является участие в подпольных гонках.

В рамках презентации для тюменцев будет организована выставка гоночных каров. Участники юбилейной лотереи, которая проходит в мультиплексе с 24 февраля и по 12 марта, получат ценные призы. Напомним, чтобы стать участником розыгрыша необходимо в данный период приобрести два билета в кино. После просмотра фильма один билет с номерком опустить в барабан, а второй сохранить у себя до оглашения результатов.

Еще много интересного ждет гостей на этом празднике, организаторы пока не раскрывают все подробности, но известно, что не обойдется без огромного торта.

Вас ждут по адресу: ул. Московский тракт 118, (ТРЦ «Колумб»), тел. 51-71-24. Бронирование и онлайн-продажа на kinomechta.сom.

#Новости#Тюмень#КиноМечта#Премьера#Ирина#Культура
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