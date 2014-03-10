Налогового инспектора осудили за взятку в 230 тысяч рублей

Ей заплатили за то, чтобы она составила акты проверок с недостоверными сведениями. Согласно этим документам, возмещение из бюджета суммы налога на добавленную стоимость было правомерным. Тем самым она помогла похитить более 5 млн бюджетных средств, сообщает главное управление МВД России по УрФО.