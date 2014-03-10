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Налогового инспектора осудили за взятку в 230 тысяч рублей

10 марта 2014, 12:50
Налоговый инспектор помогла «заработать» компании 5 млн рублей, взяв за это «скромную» мзду в 230 тысяч рублей. Ее осудили на 5 лет лишения свободы условно.
Сюжет
Тюмень

Налоговый инспектор помогла «заработать» компании 5 млн рублей, взяв за это «скромную» мзду в 230 тысяч рублей. Ее осудили на 5 лет лишения свободы условно.

Старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных налоговых проверок ИФНС России по Тюмени в течение 2009 года получила через посредников от коммерческих организаций три взятки — всего 230 тыс. рублей.

Ей заплатили за то, чтобы она составила акты проверок с недостоверными сведениями. Согласно этим документам, возмещение из бюджета суммы налога на добавленную стоимость было правомерным. Тем самым она помогла похитить более 5 млн бюджетных средств, сообщает главное управление МВД России по УрФО.

Суд признал женщину виновной в получении взятки и пособничестве в совершении мошенничества в особо крупном размере. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, без штрафа, с испытательным сроком продолжительностью 5 лет.

Кроме того на осужденную наложено ограничение в части замещения должностей на государственной службе, сроком на 2 года.

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