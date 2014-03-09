ДТП с автобусом: водитель грузовика хотел развернуться, но передумал

Как сообщает СУ УМВД России по Тюменской области, в ходе расследования уголовного дела по указанному факту, установлено, что водитель автомашины Mercedes-Benz, подъезжая к перекрестку улиц Республики и Мельникайте, не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ 5256, а приступил к выполнению маневра разворота. Поняв, что его транспортное средство из-за своих габаритов не сможет закончить запланированный маневр, решил повернуть налево, по зеленому сигналу светофора, в результате чего совершил столкновение с пассажирским автобусом. От столкновения автобус отбросило на тротуар и он совершил наезд на двух пешеходов, которые находились в это время на обочине. Пешеходы от множественных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
Помимо этого в результате произошедшего ДТП пострадали и находившиеся в автобусе пассажиры. Всего 11 человек было доставлено в ОКБ № 2 г с телесными повреждениями различной степени тяжести. При этом, сам виновник жуткой аварии не пострадал.
Следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух лиц.
Сразу после совершения ДТП водитель грузовой автомашины был задержан сотрудниками полиции.
28 февраля 2014 по решению Ленинского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.