ДТП с автобусом: водитель грузовика хотел развернуться, но передумал

Как сообщает СУ УМВД России по Тюменской области, в ходе расследования уголовного дела по указанному факту, установлено, что водитель автомашины Mercedes-Benz, подъезжая к перекрестку улиц Республики и Мельникайте, не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ 5256, а приступил к выполнению маневра разворота. Поняв, что его транспортное средство из-за своих габаритов не сможет закончить запланированный маневр, решил повернуть налево, по зеленому сигналу светофора, в результате чего совершил столкновение с пассажирским автобусом. От столкновения автобус отбросило на тротуар и он совершил наезд на двух пешеходов, которые находились в это время на обочине. Пешеходы от множественных телесных повреждений скончались на месте происшествия.