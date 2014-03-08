В Тюмени выбрали «Мисс полицию — 2014»

В УМВД России по Тюменской области прошел ставший уже традиционным среди сотрудниц органов внутренних дел региона конкурс «Мисс полиция — 2014».
Открывая мероприятие, начальник полицейского ведомства генерал-майор полиции Михаил Корнеев поздравил всех сотрудниц с наступающим праздником. «Работа в полиции сложная, мужская, по сути, вы вносите в нее женскую искорку, помогаете нам преодолевать трудности полицейской работы. Хочется пожелать всего самого доброго, хорошего, здоровья вам и вашим близким», — отметил он.
Михаил Викторович вручил почетные грамоты, благодарности и нагрудные знаки отличившимся сотрудницам органов внутренних дел. В том числе Почетную грамоту МВД России майору внутренней службы Оксане Какановой и благодарность Министра внутренних дел РФ капитану полиции Ларисе Киреевой.
За титул «Мисс полиция» в этом году боролись 8 представительниц различных подразделений области. На первом этапе девушки состязались в огневой, физической и служебной подготовке, зрителям показали видеоотчет, как это проходило. Представление участниц началось с экстравагантного выхода всех конкурсанток в форменной одежде.
Следующим этапом испытания стало «домашнее задание». На суд жюри и зрителей девушки представили свои таланты: читали стихи, пели песни, танцевали и даже давали уроки самообороны. Никого в зале не оставил равнодушным видеоролик лейтенанта юстиции Анастасии Решетниковой — «Моим родителям посвящается». В нем девушка рассказала об истории своей семьи и их общей службе в полиции. «Школа милиции — лучшая школа жизни», — сказала девушка.
После домашнего задания участницы совместно исполнили спортивный танец под песню в исполнении старшего лейтенанта внутренней службы Ирины Беловой «Олимпийский огонь».
Заключительным конкурсным испытанием стало дефиле участниц в вечерних платьях. Пока компетентное жюри определяло лучшую из лучших, зрителей радовали своими выступлениями приглашенные на праздник артисты. Традиционно на мероприятии присутствовали дети из подшефной школы-интерната «Горизонт».
Решением жюри титул «Мисс грация» и соответствующий диплом присужден Александре Малыгиной, пресс-секретарю УМВД России по г. Тюмени. «Мисс вдохновение» стала Ольга Ваганова, специалист Центра финансового обеспечения УМВД области. «Мисс очарование» — Олеся Кресс, инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД области. «Мисс спорт» — Рузанна Данелян, преподаватель кафедры правовой подготовки сотрудников ОВД ТИПК МВД России. «Мисс улыбка» — Юлия Юсупова, младший инспектор канцелярии ОМОН УМВД области. «Мисс зрительских симпатий» — Анастасия Решетникова, следователь Следственного управления УМВД России по г. Тюмени.
Звание «Вице-мисс полиция — 2014» присуждено Татьяне Фрегенталь, специалисту Управления организации тылового обеспечения УМВД области.
Главного титула конкурса «Мисс полиция — 2014» удостоена Вероника Лизогуб, следователь по особо важным делам Следственной части Следственного управления УМВД области. Именно ей передала диадему Светлана Мусина, победительница прошлогоднего конкурса «Мисс полиция — 2013».
Подводя итоги работы жюри, председатель Общественного совета УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин отметил, что конкурс «Мисс полиция» — это праздник ума, грации, красоты, улыбки и, конечно, профессионального мастерства. А депутат Тюменской городской Думы Игорь Ракша поздравил всех представительниц прекрасного пола ведомства от лица всех депутатов и признался, что женщины-полицейские вдохновили его на дальнейшие подвиги.