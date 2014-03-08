В Тюмени выбрали «Мисс полицию — 2014»

Следующим этапом испытания стало «домашнее задание». На суд жюри и зрителей девушки представили свои таланты: читали стихи, пели песни, танцевали и даже давали уроки самообороны. Никого в зале не оставил равнодушным видеоролик лейтенанта юстиции Анастасии Решетниковой — «Моим родителям посвящается». В нем девушка рассказала об истории своей семьи и их общей службе в полиции. «Школа милиции — лучшая школа жизни», — сказала девушка.