Подари любимой фламенко

Концертная программа «4 ночи», которую представят на тюменской сцене 1 апреля, черпает свои истоки в Севилье, где каждая ночь — особенная! Как ни в одном другом месте в мире, ночью в Севилье оживает энергия фламенко. На центральных улочках слышны звуки гитары, восторженные выкрики людей и стук каблучков. Каждую ночь в Севилье лучшие мастера фламенко раскрывают свои души…
«4 ночи» — это уникальный проект, в котором объединились четыре исполнителя фламенко, четыре профессионала высочайшего уровня, каждый из которых сам по себе является обладателем огромного опыта и уникальных знаний.
Педро Санчез, Хесус Корбачо, Хуан Диего Фернандез и Алина Гумерова — это артисты фламенко, широко известные не только в Испании, но и по всему миру. Те немногие, кто бережно хранит и передает самобытность старинного, «чистого» фламенко. Каждый из них является удивительной яркой личностью и искусным мастером своего дела! Каждый из них в своем сердце несет свою «жизнь фламенко», свою историю дней и ночей проведенных в этом искусстве.
В одной концертной программе для нас раскроются четыре души фламенко, четыре истории, четыре ночи…
Чтобы выиграть пригласительный на двоих на концерт «4 ночи», вам нужно ответить на один простой вопрос.
Во фламенко есть слово macho (мачо). У нас, в России, этим словом как правило описывают мужчину: сильного, мужественного, обаятельного… «мачо», одним словом! Но что означает это слово во фламенко?
1. Мужчина, который танцует фламенко.
2. Кастаньета, которую держат в левой руке.
3. Испанский мужчина, который носит шляпу.
Ответы присылайте на электронную почту [email protected] с пометкой «4 ночи». В письме указывайте свое имя или ник на форуме, номер телефона.
«Sevilla 4 ночи»
1 апреля в 19:30
ДК Торфяник ул. Малышева, 2 Телефоны для справок — 444–201, 8-961-782-86-62.