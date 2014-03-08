Подари любимой фламенко

Педро Санчез, Хесус Корбачо, Хуан Диего Фернандез и Алина Гумерова — это артисты фламенко, широко известные не только в Испании, но и по всему миру. Те немногие, кто бережно хранит и передает самобытность старинного, «чистого» фламенко. Каждый из них является удивительной яркой личностью и искусным мастером своего дела! Каждый из них в своем сердце несет свою «жизнь фламенко», свою историю дней и ночей проведенных в этом искусстве.