«Отряды мэра» пополнятся музейной бригадой

В 2014 году для желающих поработать в «Отрядах мэра» появится три новые возможности. Во-первых, ребятам предлагают попробовать себя в качестве помощников социальных педагогов. На эту специальность впервые в Тюмени будут трудоустроены 15 человек на базе СОШ № 70. Ребята будут принимать участие в совете наставников, проводить беседы на правовые и этические темы, оказывать помощь в подготовке проектов «Патриотизм» и «Акция милосердия».
Во-вторых, благодаря тому, что 2014 год объявлен в России Годом культуры, школьники смогут поработать помощниками специалиста по связям с общественностью в музейном комплексе имени Словцова. На эту специальность в Тюмени будет трудоустроено 6 человек. Ребята будут раздавать рекламные листовки, организовывать и проводить презентации о музее для воспитанников лагерей дневного пребывания, участвовать в разработке и выпуске газеты «Музейные ведомости», проводить соцопросы среди жителей города.
Ну и в-третьих в этом году пройдет эксперимент по трудоустройству подростков в типографии. Сейчас тюменский городской многопрофильный центр просит откликнуться потенциальных работодателей для трудоустройства небольшой группы ребят.
В остальном работать «Отряды мэра» будут в прежнем режиме. Запись в них будет открыта для подростков от 14 до 18 лет. Традиционно отряды будут работать в 3 трудовые смены: с 5 по 20 июня, с 7 по 18 июля, с 4 по 15 августа. Продолжительность каждой смены 10 рабочих дней. Ребята будут работать по 3 часа в день с 9:00 до 12:00.
Всего за лето 2014 года в рамках комплексной программы «Отряды мэра» будет трудоустроено 3630 человек по 32 специальностям. Они смогут работать сотрудниками социальной бригады «Связь поколений», комплексной бригады «Память»; творческой бригады «Кураж» или помощниками социального работника, корреспондента, монтажера, оператора видеозаписи, фотокорреспондента, оператора электронного набора и верстки, библиотекаря, почтальона, делопроизводителя и т.д.
Помимо этого Тюменский городской многопрофильный центр приглашает на работу бригадиров от 18 лет и старше. В 2014 году на должность бригадиров будет трудоустроен 121 человек.
Узнать подробности можно на сайте отряды-мэра.рф.