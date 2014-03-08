«Отряды мэра» пополнятся музейной бригадой

В остальном работать «Отряды мэра» будут в прежнем режиме. Запись в них будет открыта для подростков от 14 до 18 лет. Традиционно отряды будут работать в 3 трудовые смены: с 5 по 20 июня, с 7 по 18 июля, с 4 по 15 августа. Продолжительность каждой смены 10 рабочих дней. Ребята будут работать по 3 часа в день с 9:00 до 12:00.