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Февраль в Тюмени выдался «урожайным» на детей

8 марта 2014, 18:19
В феврале в Тюмени появилось на свет 1050 малышей — заметно больше, чем в феврале прошлого года, рассказывают в комитета загс администрации города Тюмени

В феврале в Тюмени появилось на свет 1050 малышей — заметно больше, чем в феврале прошлого года, рассказывают в комитете загс администрации города Тюмени.

В феврале в Тюмени появилось на свет 1050 малышей: 555 мальчиков и 495 девочек. Это на 102 ребенка больше, чем в феврале 2013 года, тогда родилось 948 маленьких тюменцев. Всего с начала 2014 года население нашего города увеличилось на 2 157 детей.

Тюменцы не просто рожают детей, но и создают новые семьи: свой брак в феврале зарегистрировали 413 тюменских пар, с начала года создали новую семью 727 пар, сообщают в комитете загс.

#Новости#ЗАГС#Новорожденные#Дарья#Общество
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