Февраль в Тюмени выдался «урожайным» на детей

В феврале в Тюмени появилось на свет 1050 малышей: 555 мальчиков и 495 девочек. Это на 102 ребенка больше, чем в феврале 2013 года, тогда родилось 948 маленьких тюменцев. Всего с начала 2014 года население нашего города увеличилось на 2 157 детей.