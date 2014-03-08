Февраль в Тюмени выдался «урожайным» на детей

В феврале в Тюмени появилось на свет 1050 малышей — заметно больше, чем в феврале прошлого года, рассказывают в комитете загс администрации города Тюмени.
В феврале в Тюмени появилось на свет 1050 малышей: 555 мальчиков и 495 девочек. Это на 102 ребенка больше, чем в феврале 2013 года, тогда родилось 948 маленьких тюменцев. Всего с начала 2014 года население нашего города увеличилось на 2 157 детей.
Тюменцы не просто рожают детей, но и создают новые семьи: свой брак в феврале зарегистрировали 413 тюменских пар, с начала года создали новую семью 727 пар, сообщают в комитете загс.