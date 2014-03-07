Водитель, потерявший жену и дочь, предстанет перед судом

Как полагает следствие, 26 июня 2013 года около 20:35 Королев на автомобиле Mazda Axela, в котором на задних пассажирских сиденьях находились супруга и двухлетняя дочка в детском кресле, выезжал с базы отдыха на 20 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. При повороте налево он не уступил дорогу 18-летнему мотоциклисту на Suzuki GSX-R 750, который на большой скорости двигался во встречном направлении. Произошло столкновение. Мощный мотоцикл едва не разорвал автомобиль пополам, проломив боковую часть посередине. Мотоциклист и супруга Королева погибли на месте. Двухлетняя дочка скончалась в больнице 7 июля, не приходя в сознание. Сам Королев получил тяжкие телесные повреждения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.