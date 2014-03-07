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Водитель, потерявший жену и дочь, предстанет перед судом

7 марта 2014, 13:16
В Тюменском районе перед судом предстанет водитель, обвиняемый в гибели трех человек, в числе которых — его жена и двухлетняя дочка.

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего Антона Королева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Как полагает следствие, 26 июня 2013 года около 20:35 Королев на автомобиле Mazda Axela, в котором на задних пассажирских сиденьях находились супруга и двухлетняя дочка в детском кресле, выезжал с базы отдыха на 20 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. При повороте налево он не уступил дорогу 18-летнему мотоциклисту на Suzuki GSX-R 750, который на большой скорости двигался во встречном направлении. Произошло столкновение. Мощный мотоцикл едва не разорвал автомобиль пополам, проломив боковую часть посередине. Мотоциклист и супруга Королева погибли на месте. Двухлетняя дочка скончалась в больнице 7 июля, не приходя в сознание. Сам Королев получил тяжкие телесные повреждения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

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