В отношении подростка на «Мерседесе» завели уголовное дело

Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья), сообщает пресс-служба СУ СК.
По данным следствия, 3 марта 2014 около 22 часов 20 минут подросток управлял автомобилем Mercedes-Benz C 63 AMG без государственного регистрационного знака и грубо нарушал правила дорожного движения. На требования сотрудников ДПС об остановке водитель не отреагировал, и стражи порядка были вынуждены пуститься в преследование за автомобилем.
Недалеко от перекрестка улиц Луначарского и Полевой нарядам ДПС и вневедомственной охране удалось блокировать и остановить автомобиль нарушителя. Один из инспекторов направился к водительской двери, чтобы задержать водителя, который закрылся в салоне автомобиля и отказался выполнять требования сотрудников полиции. Внезапно подросток нажал на педаль газа, желая скрыться, и автомобиль сорвался вперед, наехав на инспектора ДПС. В результате сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения в виде ушиба первого пальца левой стопы.
Установлено, что автомобиль принадлежит 23-летнему знакомому подростка, который периодически давал ему на нем покататься.
Следствием проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области