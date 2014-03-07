В отношении подростка на «Мерседесе» завели уголовное дело

Недалеко от перекрестка улиц Луначарского и Полевой нарядам ДПС и вневедомственной охране удалось блокировать и остановить автомобиль нарушителя. Один из инспекторов направился к водительской двери, чтобы задержать водителя, который закрылся в салоне автомобиля и отказался выполнять требования сотрудников полиции. Внезапно подросток нажал на педаль газа, желая скрыться, и автомобиль сорвался вперед, наехав на инспектора ДПС. В результате сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения в виде ушиба первого пальца левой стопы.