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В отношении подростка на «Мерседесе» завели уголовное дело

7 марта 2014, 09:31
Следственным отделом по Калининскому округу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который наехал на ногу инспектору ДПС.
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Тюмень

Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья), сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, 3 марта 2014 около 22 часов 20 минут подросток управлял автомобилем Mercedes-Benz C 63 AMG без государственного регистрационного знака и грубо нарушал правила дорожного движения. На требования сотрудников ДПС об остановке водитель не отреагировал, и стражи порядка были вынуждены пуститься в преследование за автомобилем.

Недалеко от перекрестка улиц Луначарского и Полевой нарядам ДПС и вневедомственной охране удалось блокировать и остановить автомобиль нарушителя. Один из инспекторов направился к водительской двери, чтобы задержать водителя, который закрылся в салоне автомобиля и отказался выполнять требования сотрудников полиции. Внезапно подросток нажал на педаль газа, желая скрыться, и автомобиль сорвался вперед, наехав на инспектора ДПС. В результате сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения в виде ушиба первого пальца левой стопы.

Установлено, что автомобиль принадлежит 23-летнему знакомому подростка, который периодически давал ему на нем покататься.

Следствием проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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