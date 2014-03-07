Цветы и мужчины в форме: пожарные поздравили тюменок с 8 Марта

«На всех остановках колонны пожарно-спасательная тема стала центром всеобщего внимания: горожане спешили сделать „селфи“ с бравыми брандмейстерами. За несколько минут тюменские пожарные успевали осыпать тюменок шквалом комплиментов, не забывая, правда, и о вручении профилактических памяток. Полтора часа настоящего позитива и взрывных ощущений отметили и сами сотрудники МЧС. По их словам, такие мероприятия запомнились не только виновницам торжества, но и стали отличным стимулом для эффективной служебной деятельности для них самих. Тюменки же отметили, что более веселых и артистичных мужчин, чем тюменские пожарные, они еще не встречали», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.