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Цветы и мужчины в форме: пожарные поздравили тюменок с 8 Марта

7 марта 2014, 15:16
В субботу вся страна будет отмечать Международный женский день. Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области решили не откладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня, и поздравили с 8 Марта жительниц нашего города. Причем сделали это мужчины в форме ярко и небанально.
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Тюмень

По поздравительному маршруту шестеро бравых пожарных отправились на хромированной красно-белой автолестнице «Крайслер». В арсенале сотрудников МЧС были 112 тюльпанов и памятки на противопожарную тематику. Под звуки лирических эстрадных хитов и громогласные «восьмимартовские» речевки экипаж останавливался в автобусных карманах, и мужчины в форме, обезоруживая тюменок улыбками, дарили им цветы и напоминали о правилах поведения в пожароопасный период.

«На всех остановках колонны пожарно-спасательная тема стала центром всеобщего внимания: горожане спешили сделать „селфи“ с бравыми брандмейстерами. За несколько минут тюменские пожарные успевали осыпать тюменок шквалом комплиментов, не забывая, правда, и о вручении профилактических памяток. Полтора часа настоящего позитива и взрывных ощущений отметили и сами сотрудники МЧС. По их словам, такие мероприятия запомнились не только виновницам торжества, но и стали отличным стимулом для эффективной служебной деятельности для них самих. Тюменки же отметили, что более веселых и артистичных мужчин, чем тюменские пожарные, они еще не встречали», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Видео Сергея Шарапова

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области

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