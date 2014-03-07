Цветы и мужчины в форме: пожарные поздравили тюменок с 8 Марта

По поздравительному маршруту шестеро бравых пожарных отправились на хромированной красно-белой автолестнице «Крайслер». В арсенале сотрудников МЧС были 112 тюльпанов и памятки на противопожарную тематику. Под звуки лирических эстрадных хитов и громогласные «восьмимартовские» речевки экипаж останавливался в автобусных карманах, и мужчины в форме, обезоруживая тюменок улыбками, дарили им цветы и напоминали о правилах поведения в пожароопасный период.
«На всех остановках колонны пожарно-спасательная тема стала центром всеобщего внимания: горожане спешили сделать „селфи“ с бравыми брандмейстерами. За несколько минут тюменские пожарные успевали осыпать тюменок шквалом комплиментов, не забывая, правда, и о вручении профилактических памяток. Полтора часа настоящего позитива и взрывных ощущений отметили и сами сотрудники МЧС. По их словам, такие мероприятия запомнились не только виновницам торжества, но и стали отличным стимулом для эффективной служебной деятельности для них самих. Тюменки же отметили, что более веселых и артистичных мужчин, чем тюменские пожарные, они еще не встречали», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Видео Сергея Шарапова
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области