Штрафы к УК могут быть выплачены за счет жильцов

Напомним, недавно прокуратура округа возбудила в отношении управляющей компании «Союз» административные дела по ст. 7.22 (нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений), 7.23 (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) и ч.1 ст. 7.23.1 КоАП РФ (нарушение законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами). По результатам рассмотрения дел областная госжилинспекция оштрафовала управляющую компанию на 300 тысяч рублей. Жильцам стоит быть внимательнее к платежам.