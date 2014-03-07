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Штрафы к УК могут быть выплачены за счет жильцов

7 марта 2014, 14:49
Управляющие организации иногда получают штрафы за некачественное обслуживание многоквартирных домов. Суммы их варьируются и могут доходить до сотен тысяч рублей. Откуда УК берут средства на штрафы?

Как пояснил директор областного департамента ЖКХ Павел Перевалов, доходы управляющие организации получают от жителей обслуживаемых ими домов, поэтому «не факт, что штрафы выплачиваются из кармана жильцов, но такая ситуация не исключена», — сказал он накануне на пресс-конференции.

Напомним, недавно прокуратура округа возбудила в отношении управляющей компании «Союз» административные дела по ст. 7.22 (нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений), 7.23 (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) и ч.1 ст. 7.23.1 КоАП РФ (нарушение законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами). По результатам рассмотрения дел областная госжилинспекция оштрафовала управляющую компанию на 300 тысяч рублей. Жильцам стоит быть внимательнее к платежам.

#Новости#Штрафы#Управляющие компании#Женя#Общество
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