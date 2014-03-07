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Полицейские изъяли 30 «одноруких бандитов»

7 марта 2014, 14:49
Сотрудники тюмеснкой полиции изъяли 30 игровых автоматов из нелегального казино, работавщего на улице Республики.
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Тюмень

Подпольный игорный клуб был выявлен в ходе операции «Игра» сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени. Отлаженная система пропускного режима позволяла попадать внутрь только проверенным людям и постоянным посетителям.

«Благодаря грамотно организованной работе, оперативникам удалось внезапно проникнуть в заведение и изъять 30 игровых автоматов. В настоящее время идет сбор доказательств и документирование данного факта с целью привлечения к ответственности организаторов нелегального бизнеса», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Видео пресс-службы УМВД по г. Тюмени

#Новости#Тюмень#Игорный бизнес#Таня#Общество
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