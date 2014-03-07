Полицейские изъяли 30 «одноруких бандитов»

«Благодаря грамотно организованной работе, оперативникам удалось внезапно проникнуть в заведение и изъять 30 игровых автоматов. В настоящее время идет сбор доказательств и документирование данного факта с целью привлечения к ответственности организаторов нелегального бизнеса», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.