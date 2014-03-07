ОСАГО: ремонт будет бесплатным?

Поправки также предполагают поднять лимиты максимальных выплат по ущербу имуществу с нынешних 120 000 до 400 000 рублей и за вред здоровью — со 160 000 до 500 000 рублей. Но возможность получить направление на ремонт вместо денег — это не менее важное нововведение. Одной из главных претензий автомобилистов к нынешней системе ОСАГО всегда было несоответствие размера выплаты реальной стоимости ремонта. А вот в случае с каско направления на ремонт доказали свое удобство: клиент может вообще не задумываться о расходах и быть уверенным, что в автосервисе устранят все повреждения бесплатно.