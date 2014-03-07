ОСАГО: ремонт будет бесплатным?

Соответствующий законопроект направлен ко второму чтению в Госдуму, сообщает портал «Авто. Mail.ru» со ссылкой «Ведомости». О планах скорректировать закон об ОСАГО говорили весь прошлый год, и вот история получила продолжение: министр финансов Антон Силуанов заявил, что эти поправки будут проведены через Госдуму в весеннюю сессию.
Поправки также предполагают поднять лимиты максимальных выплат по ущербу имуществу с нынешних 120 000 до 400 000 рублей и за вред здоровью — со 160 000 до 500 000 рублей. Но возможность получить направление на ремонт вместо денег — это не менее важное нововведение. Одной из главных претензий автомобилистов к нынешней системе ОСАГО всегда было несоответствие размера выплаты реальной стоимости ремонта. А вот в случае с каско направления на ремонт доказали свое удобство: клиент может вообще не задумываться о расходах и быть уверенным, что в автосервисе устранят все повреждения бесплатно.
Согласно законопроекту, если автовладелец подал заявление о получении возмещения в виде ремонта, страховщик будет обязан в течение 20 дней выдать направление в автосервис. Предполагается, что задержка страховщиком оплаты ремонта не должна являться причиной для увеличения сроков ремонта, а если вина за просрочку лежит на СТО, то автомобилист сможет предъявить станции претензии согласно закону о защите прав потребителей.
Пока не ясен такой момент: размер возмещения планируется рассчитывать с учетом износа деталей автомобиля, но при ремонте, конечно, невозможно подобрать аналогичную по износу запчасть.