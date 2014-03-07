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Некоторые любят погорячее: отдых не только для туристов

7 марта 2014, 10:27
Туристы преодолевают сотни километров до Тюмени, чтобы опробовать на себе одну из наших фирменных фишек — горячие источники. Их привлекает и возможность оздоровиться, и экстрим — шутка ли, в 30-градусный мороз щеголять вокруг бассейна в плавках.
Сюжет
Отдых

Однако сами тюменцы не так часто балуют себя этим приятным видом отдыха. Некоторые даже шутят: ты коренной тюменец, если ни разу не был на горячих источниках.

Но это досадное недоразумение нужно исправить, тем более на носу всеми любимый праздник 8 Марта и сразу 3 выходных дня. Это отличный повод побывать всей семьей или дружной компанией на геотермальном источнике, например, в загородном клубе «Аван».

Почему именно «Аван»? Потому что здесь вы найдете

— 3 бассейна диаметром от 4 до 9 метров и глубиной до 170 см с температурой воды не ниже 45 градусов;

— качественный гидромассаж — бассейн оснащен гидромассажными форсунками и пушками по типу душа Шарко;

— две финские сауны и ИК-сауну;

— развлечения для детей и взрослых: аэрохоккей, сквош, бильярд, детскую площадку;

— кедровые бочки, массаж;

— гостиницу. Сутки проживания в двухместном однокомнатном номере стоят 4900 рублей. В стоимость входит безлимитное посещение источника и сауны;

— скидки на вход: по вторникам — пенсионерам, по средам — студентам. Стоимость — 300 рублей.

Как приятно морозным днем погрузиться в расслабляющий бассейн с горячей лечебной водой, отдохнуть в сауне, отдать себя в заботливые руки массажиста или пройти целебную процедуру в кедровой фитобочке, а после приятно провести время в кафе с чашечкой чая или другого любимого напитка.

Загородный клуб «Аван» находится в живописном месте, на 31 км Ирбитского тракта, в селе Каменка.

Побалуйте себя и близких приятным и полезным загородным отдыхом — вы этого заслужили!

Телефоны: (3452) 77-37-77, 77-37-22.

625525, Тюменская область, Тюменский район, с. Каменка, ул. Мира, д. 4, стр. 2

31 километр Ирбитского тракта

#Новости#Отдых#Тюмень#Туризм#Ирина#Общество
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