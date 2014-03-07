Некоторые любят погорячее: отдых не только для туристов

Однако сами тюменцы не так часто балуют себя этим приятным видом отдыха. Некоторые даже шутят: ты коренной тюменец, если ни разу не был на горячих источниках.
Но это досадное недоразумение нужно исправить, тем более на носу всеми любимый праздник 8 Марта и сразу 3 выходных дня. Это отличный повод побывать всей семьей или дружной компанией на геотермальном источнике, например, в загородном клубе «Аван».
Почему именно «Аван»? Потому что здесь вы найдете
— 3 бассейна диаметром от 4 до 9 метров и глубиной до 170 см с температурой воды не ниже 45 градусов;
— качественный гидромассаж — бассейн оснащен гидромассажными форсунками и пушками по типу душа Шарко;
— две финские сауны и ИК-сауну;
— развлечения для детей и взрослых: аэрохоккей, сквош, бильярд, детскую площадку;
— кедровые бочки, массаж;
— гостиницу. Сутки проживания в двухместном однокомнатном номере стоят 4900 рублей. В стоимость входит безлимитное посещение источника и сауны;
— скидки на вход: по вторникам — пенсионерам, по средам — студентам. Стоимость — 300 рублей.
Как приятно морозным днем погрузиться в расслабляющий бассейн с горячей лечебной водой, отдохнуть в сауне, отдать себя в заботливые руки массажиста или пройти целебную процедуру в кедровой фитобочке, а после приятно провести время в кафе с чашечкой чая или другого любимого напитка.
Побалуйте себя и близких приятным и полезным загородным отдыхом — вы этого заслужили!
Телефоны: (3452) 77-37-77, 77-37-22.
625525, Тюменская область, Тюменский район, с. Каменка, ул. Мира, д. 4, стр. 2
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