Куда сходить в Тюмени в выходные: 7 — 10 марта

8 марта в рок-клубе Riddler (Олимпийская, 9) пройдет Crash fest, на котором выступят VO’DEVIL STOKES (СПб), The Hysteria (Беларусь), Shokran, The Jackals, Singularities Make Me Nervous (Екб), Missouri Quiet (Тюмень), Lack Of Choice (Тюмень). Начало в 17 часов.