Куда сходить в Тюмени в выходные: 7 — 10 марта

Еще одну премьеру тюменцам подготовил театр «Ангажемент» — спектакль «Господин, который платит». Его представят 8 и 9 марта в 18 часов. Александр Амилькар, потерпевший крах в жизни и в любви, нанимает за деньги случайных людей для участия в игре о счастливом семействе. В спектакле «Ангажемента» — море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Под другим углом зрения эти ситуации оказываются смешными, беспомощными и трогательными.