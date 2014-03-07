Куда сходить в Тюмени в выходные: 7 — 10 марта

Сразу несколько премьер представляют тюменские театры в эти выходные. Разнообразные фестивали и рок-концерты, соревнования по сноуборду и автомобильные состязания — знакомьтесь с событиями этих выходных в традиционном обзоре NashGorod.ru.
Концерты
7 марта в рок-центре «Белый кот» (ул. Ленина, 4) пройдет совместный концерт групп Keep noise (Тюмень) и НонАдаптантЫ (Москва). Keep Noize стала победителем фестиваля «Тюменские куранты» и выступила в январе в Москве в Glastonberry pub вместе с «НонАдаптантами». «Ребята прониклись уважением друг к другу и решили сделать совместный концерт в Тюмени, чтобы группу НонАдаптантЫ узнали и в наших уголках страны», — сообщают организаторы.
8 марта в 15 часов на первом этаже ТРЦ «Па-На-Ма» пройдет музыкальный праздник для милых дам. Гости мероприятия смогут насладиться выступлением джазовой певицы Юлианы. Кроме этого, пройдет конкурс «Угадай мелодию», где прозвучат всеми любимые весенние хиты. Всем участницам праздничной программы вручат призы и подарки от магазинов Milavitsa и «Галерея обуви», а также памятные сувениры от ТРЦ «Па-На-Ма». Вход свободный.
В Harat’s pub (Водопроводная, 24) два вечера подряд, 7 и 8 марта, будет выступать «Рви меха оркестр». В пятницу они исполнят каверы на песни группы «Ленинград», а в субботу сыграют свои песни. Начало в 21 час.
В клубе «Байконур» 8 марта пройдет вечеринка Rock for girls. Для вас играют S.O.F.T. (Челябинск), The kates, Drinking Pumpkins, Bad news, «Паракактус» и танцует школа ирландских танцев «Кельтик фокс». «8 марта женщинам позволено всё! 8 марта дамы приглашают понравившихся кавалеров и кавалеры не вправе им отказать! 8 марта девушка заказывает музыку и она же и танцует парня!», — сообщают о вечеринке организаторы.
8 марта в рок-клубе Riddler (Олимпийская, 9) пройдет Crash fest, на котором выступят VO’DEVIL STOKES (СПб), The Hysteria (Беларусь), Shokran, The Jackals, Singularities Make Me Nervous (Екб), Missouri Quiet (Тюмень), Lack Of Choice (Тюмень). Начало в 17 часов.
На сцену рок-клуба Riddler (Олимпийская, 9) 9 марта выйдет омская команда Last wail Battle-metal, которые играют melodic death/folk metal. Начало в 20 часов, вход — 250–350 рублей. Телефон для справок: 67-30-17. Начало в 17 часов.
Brutal death metal из Бразилии — группа Lacerated and carbonized — 9 марта выступит в Rocketa club (Мурманская, 35). Также с ними выступят Gross grolland (Thrash Groove Metal, Курган), Bloodshed (Death Metal, Краснотурьинск), Dystonia (Thrash metal, Тюмень). Начало — в 19 часов.
Театр
Тюменский драмтреатр 7, 8, 9 и 10 марта приглашает на премьеру — комедию «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру. Постановкой занимался Михаэль Теплицкий (Израиль).
Театр «Буриме» в эти выходные представляет премьеру — спектакль по пьесе «Мухи» Жана-Поля Сартра. 9 и 10 марта на «Сцене на пятом» Тюменского драмтеатра расскажут историю о тотальном одиночестве человека, ищущего своё место в этом мире. Ни судьба, ни боги, ничто не сделает его рабом, кроме него самого. Билеты — 350–400 рублей.
Еще одну премьеру тюменцам подготовил театр «Ангажемент» — спектакль «Господин, который платит». Его представят 8 и 9 марта в 18 часов. Александр Амилькар, потерпевший крах в жизни и в любви, нанимает за деньги случайных людей для участия в игре о счастливом семействе. В спектакле «Ангажемента» — море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Под другим углом зрения эти ситуации оказываются смешными, беспомощными и трогательными.
На гастроли в Тюменскую филармонию в эти выходные приезжает музыкальный театр «Петербургская оперетта». 8 марта они сыграют «Свадьбу в Малиновке», 9 марта — «Снежную королеву» и «Бабий бунт». Служба информации и бронирования 68-77-77.
В Тюменском театре кукол 8 и 9 марта состоится премьера спектакля «Айболит». Она станет праздничным подарком для девочек — 8 марта они имеют право на пригласительный билет вместо обычного! Дети любят сказку «Айболит» за музыкальный ритм, за доброго доктора, за обаятельных зверушек, которым он помогает. Айболита никто не боится, к нему с удовольствием идут лечиться — это прекрасный пример для подражания.
Спорт
У «Фаворита» 8 марта пройдут соревнования по сноуборду. Участники со всей России будут проходить препятствия и совершать трюки, чтобы получить главный приз кубка от «Фаворита» и чек на сумму 20 000 рублей. Мероприятие начнется в 12:00, а официальное соревнования откроются в 15:00. Также вас ждет развлекательная программа от МС Колобаня, конкурсы, подарки! Детям — бесплатная сладкая вата!
Авто
Автомобильное состязание Subaru-Battle состоится 8 марта в «Субару центре Тюмень». К участию приглашаются девушки на любой марке автомобилей. Квалификационные заезды стартуют в 12 часов, однако участницам нужно прибыть к 9. Награждение победительниц состоится в 17 часов.
Разное
В эту субботу, с 14:00 до 17:00, в торговом центре «Широтный» (Широтная, 80) тюменки смогут поучаствовать в HD-фотосессии от «Дом.ru», примерить на себе различные образы и получить море ярких впечатлений и подарков!
Сюжетная ролевая игра «Тайны Венеции» пройдет 8 марта в time-cafe «5 угол» (ул. Республики, 5) с 15 до 18 часов. События живого квеста разворачиваются на венецианском балу. Ждут ли вас амурные приключения, яд в бокале вина или кинжал в спину? Попробуйте себя в венецианских интригах! Стоимость участия — 400 рублей. Записаться на игру можно здесь — http://tyumen.questoria.ru/расписание-живых-квестов.