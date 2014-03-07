«Икорный скандал» в Ишиме: проверят все детсады

«Мы жалуемся, что в нашей стране очень много контролирующих структур, потом делаем реформы — убывает количество этих структур, и у нас начинают вылезать такие случаи, как в Ишиме. Произошедшее говорит о том, что есть люди, которых, к сожалению, постоянно нужно контролировать», — заключил губернатор. По его мнению, нужно не просто призывать людей к добросовестному исполнению обязанностей, а уже при отборе работников в детсады «обращать внимание не только на то, насколько профессиональны люди, но и насколько они по своим моральным качествам подходят, чтобы работать в такой серьезной отрасли.