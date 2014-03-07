«Икорный скандал» в Ишиме: проверят все детсады

Во всех ишимских детских садах проверяют, как использования бюджетные средства, выделенные на организацию питания детей, сообщают в областном департаменте образования. Напомним, в этом городе не так давно разгорелся скандал: директор сада на казенные деньги покупала себе деликатесы. Владимир Якушев назвал произошедшее «преступлением против всех жителей области».
Вторую неделю Ишим — в центре небольшого, но неприятного коррупционного скандала: 20 февраля в Интернет были выложены сканы накладных за апрель—июнь 2012 года, бумаги свидетельствовали: детским садом № 24 Ишима были приобретены красная икра, сервелат и салями. Эти данные не остались без внимания, уже на следящий день департамент
по социальным вопросам Администрации Ишима провел проверку — накладные оказались подлинными. Продукты действительно закупались детским садом, но детей ими не кормили. Меры в отношении виновных приняли почти мгновенно: уже 24 февраля директор Л.В. Погарских и главный бухгалтер С.В. Пономарёва были уволены, а кроме того их обязали возместить потраченные деньги.
Как сообщают в областном департаменте образования, произошедшее стало поводом для череды профилактических мероприятий. Так, по поручению главы города во всех ишимских детских садах проводится проверка использования бюджетных средств на организацию питания детей.
«Департаментом образования и науки 28 февраля 2014 года было проведено совещание с руководителями и специалистами муниципальных органов управления образованием, на котором вопросы организации питания в дошкольных учреждениях и целевого расходования средств поручено взять на особый контроль. Кроме того, в дошкольных учреждениях области начаты проверки с участием представителей прокуратуры, Роспотребнадзора, органов финансового надзора, а также специалистов департамента образования и науки», — прокомментировал ситуацию глава областного департамента образования Алексей Райдер.
Владимир Якушев
«Икорный скандал» прокомментировал и губернатор области Владимир Якушев. «Мы ведем такую сложнейшую программу, вкладываем огромные деньги, готовим персонал, повышаем заработную плату воспитателям, отказываемся от других программ, которые тоже сегодня архиважны для жителей нашего субъекта. И люди в дошкольных учреждениях такие вещи себе позволяют…», — посетовал Якушев на встрече, посвященной торжественному открытию детского сада № 184. Глава области подчеркнул, что произошедшее неприятно ему не просто как губернатору, а как человеку, а позволившие себе совершить преступление «просто взяли и растоптали одним движением» «хорошую, добрую и настоящую» программу, реализуемую в области.
«Мы жалуемся, что в нашей стране очень много контролирующих структур, потом делаем реформы — убывает количество этих структур, и у нас начинают вылезать такие случаи, как в Ишиме. Произошедшее говорит о том, что есть люди, которых, к сожалению, постоянно нужно контролировать», — заключил губернатор. По его мнению, нужно не просто призывать людей к добросовестному исполнению обязанностей, а уже при отборе работников в детсады «обращать внимание не только на то, насколько профессиональны люди, но и насколько они по своим моральным качествам подходят, чтобы работать в такой серьезной отрасли.