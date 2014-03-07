Хитрость не сработала: убийца московского бизнесмена осужден

35-летний предприниматель Александр Пастухов 18 февраля 2013 года прилетел в Тюмень из Москвы для заключения крупной сделки по приобретению арматуры объемом 30–36 тонн по выгодной цене — за 500 тысяч рублей. Мужчина остановился в гостинице «Восток». 19 февраля он выписался из номера, сел в поджидавшую его возле гостиницы машину Kia Sportage и уехал в неизвестном направлении. Обратно в Москву предприниматель так и не вернулся.
Супруга Пастухова приехала в Тюмень и 25 февраля подала заявление о пропавшем без вести. 27 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее, 23 февраля, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» и по факту безвестного исчезновения тюменского бизнесмена Алексея Липихина. Он утром 22 февраля уехал из дома на Kia Sportage и обратно не вернулся. 23 февраля сгоревший автомобиль был найден в лесу возле деревни Онохино.
Спустя почти месяц, 28 марта, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение Липихина. Он был жив и невредим.
29 марта при допросе в качестве подозреваемого тюменский бизнесмен пояснил, что у него в 2012 года появились долги, а денег на их погашение не было. Поэтому тюменец решил раздобыть деньги в результате аферы с арматурой. Через объявление в Интернете он вышел на Пастухова и пригласил его в Тюмень для заключения сделки. При этом арматуры у тюменского бизнесмена не было. 19 февраля Липихин заехал за Пастуховым на Kia Sportage и повез его за город за «металлопрокатом».
«В дороге между бизнесменами произошла ссора, в ходе которой Липихин произвел два прицельных выстрела в голову и шею москвича. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Труп погибшего Липихин вывез в район деревни Кыштырла. Во избежание привлечения к уголовной ответственности Липихин инсценировал свое исчезновение и поджог автомобиля Kia Sportage», — отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
29 марта тюменский бизнесмен в ходе проверки показаний на месте и осмотра места происшествия показал точное местонахождение тела погибшего. Впоследствии при допросах в качестве обвиняемого Липихин вину в предъявленных ему обвинениях (убийстве и краже) не признал и от дачи показаний отказался.
Суд назначил Липихину 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу вдовы погибшего 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда и 186 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда.
На фото сгоревший Kia Sportage