Хитрость не сработала: убийца московского бизнесмена осужден

29 марта при допросе в качестве подозреваемого тюменский бизнесмен пояснил, что у него в 2012 года появились долги, а денег на их погашение не было. Поэтому тюменец решил раздобыть деньги в результате аферы с арматурой. Через объявление в Интернете он вышел на Пастухова и пригласил его в Тюмень для заключения сделки. При этом арматуры у тюменского бизнесмена не было. 19 февраля Липихин заехал за Пастуховым на Kia Sportage и повез его за город за «металлопрокатом».