Горячие темы: банки без лицензий, опасная дорога в «Ашан» и «Курицы Тюмени»

Банк России с 5 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Монолит». Это объясняется тем, что в связи с потерей ликвидности КБ «Монолит» не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом кредитная организация скрывала факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, представляя в Банк России недостоверную отчетность. Также ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка социального развития «Дагестан» и лицензию у Банка развития бизнеса г. Кемерово. Новость набрала почти 7 тысяч просмотров.
На втором месте с 5 тысячами просмотров — материл о нелегком пути в торговый центр «Кристалл» и расположенный в нем гипермаркет «Ашан». Это только в песне «настоящие герои всегда идут в обход», у нас герои всегда идут прямо. Порой даже с риском для жизни. Чтобы сократить дорогу до «Ашана», пешеходам приходится пройти настоящий квест: тюменцы, пренебрегая правилами дорожного движения, перебегают шестиполосную дорогу на Широтной, идут по скользкой дорожке вдоль траншеи и даже перелазят через бетонные блоки. «Почему о пешеходах опять никто не подумал? Будто мы не люди. Мы в этот „Ашан“ такие же деньги несем, как и автомобилисты», — сетуют тюменцы. Материал вызвал оживление среди пользователй интернет-портала NashGorod.ru и собрал порядка 40 комментариев.
Еще более активно обсуждается новость, занимающая почетное третье место в рейтинге горячих тем NashGorod.ru. Те, кто проводит много времени в социальных сетях, наверняка слышали о скандальной группе «Курицы Тюмени», в которой мужчины выкладывают фотографии и обсуждают личную жизнь якобы распутных землячек. Группа открылась в социальной сети «ВКонтакте» около месяца назад, и в ней уже почти 29 тысяч участников. Тех, кто возмущен таким способом тюменских молодых людей «бороться за нравственность», тоже немало. Тюменка Венера Камалова решила не оставаться в стороне от происходящего и подала жалобу в прокуратуру. Началась проверка. Отметим, что и некоторые девушки из числа тех, кого записали в «курицы», готовы побороться за свою репутацию и подавать заявление в полицию. У материала почти 5 тысяч просмотров и полсотни комментариев.
Начинается новая неделя. Она принесет нам новые известия, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Вход для комментариев свободен и для зарегистрированных пользователей, и через аккаунты социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.