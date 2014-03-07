Горячие темы: банки без лицензий, опасная дорога в «Ашан» и «Курицы Тюмени»

Еще более активно обсуждается новость, занимающая почетное третье место в рейтинге горячих тем NashGorod.ru. Те, кто проводит много времени в социальных сетях, наверняка слышали о скандальной группе «Курицы Тюмени», в которой мужчины выкладывают фотографии и обсуждают личную жизнь якобы распутных землячек. Группа открылась в социальной сети «ВКонтакте» около месяца назад, и в ней уже почти 29 тысяч участников. Тех, кто возмущен таким способом тюменских молодых людей «бороться за нравственность», тоже немало. Тюменка Венера Камалова решила не оставаться в стороне от происходящего и подала жалобу в прокуратуру. Началась проверка. Отметим, что и некоторые девушки из числа тех, кого записали в «курицы», готовы побороться за свою репутацию и подавать заявление в полицию. У материала почти 5 тысяч просмотров и полсотни комментариев.