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«Дом.ru» приглашает на HD-фотосессию

7 марта 2014, 10:56
8 марта каждая представительница прекрасного пола может почувствовать себя настоящей фотомоделью, поэкспериментировать с образами и окунуться в море впечатлений в формате высокой четкости.
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Тюмень

Каждая представительница прекрасного пола 8 марта может почувствовать себя настоящей фотомоделью, поэкспериментировать с образами и окунуться в море впечатлений в формате высокой четкости.

В Международный женский день федеральный телеком-оператор Дом.ru в ТЦ «Широтный» (Широтная, 80) проведет «Фотосессию в HD».

«Дом.ru» отлично знает все преимущества формата HD, ведь пользователям услуги «Дом.ru TV» доступно 159 цифровых каналов, 50 из которых в HD-формате — максимум каналов в формате высокой четкости среди операторов платного ТВ России! Изображение высокой четкости (HD) является более ярким, невероятно четким, и выглядит очень реалистично. Просмотр материалов в формате HD производит захватывающее впечатление. Изображение кажется выходящим за пределы экрана и выглядит на удивление живым. Но цифры цифрами, а увидеть «переход количества в качество» нужно своими глазами.

Каждая жительница Тюмени в эту субботу, с 14:00 до 17:00 сможет увидеть свое преображение в формате HD, примерить на себе различные образы и получить море ярких впечатлений и подарков!

#Новости#Праздники#Фотография#Тюмень#ЭР-Телеком#Ирина#Общество
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