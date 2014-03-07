«Дом.ru» приглашает на HD-фотосессию

«Дом.ru» отлично знает все преимущества формата HD, ведь пользователям услуги «Дом.ru TV» доступно 159 цифровых каналов, 50 из которых в HD-формате — максимум каналов в формате высокой четкости среди операторов платного ТВ России! Изображение высокой четкости (HD) является более ярким, невероятно четким, и выглядит очень реалистично. Просмотр материалов в формате HD производит захватывающее впечатление. Изображение кажется выходящим за пределы экрана и выглядит на удивление живым. Но цифры цифрами, а увидеть «переход количества в качество» нужно своими глазами.